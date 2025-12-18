Chanel Totti cambia look: capelli brunette ed extension in vista del Natale

Chanel Totti ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia, cosa ha fatto in vista del Natale? Ha cambiato look, puntando tutto sui capelli brunette con le extension.

Mancano pochissimi giorni al Natale 2025 e tutti si stanno preparando per renderlo speciale. C'è chi si è dato all'organizzazione dei banchetti, chi sta andando alla ricerca dei regali perfetti e chi, infine, sta pianificando i look da sfoggiare durante le feste. Chanel Totti è una di queste e lo ha dimostrato di recente, facendo visita alla parrucchiera di fiducia per cambiare stile in vista delle cene e dei pranzi in famiglia. Da tempo fedele al castano, ha mantenuto il suo colore naturale ma ha aggiunto all'acconciatura una piccola novità: ecco di cosa si tratta.

Chanel Totti dalla parrucchiera di fiducia

Chanel Totti ama il Natale e lo ha rivelato lei stessa qualche tempo fa dopo aver fatto visita a uno dei tradizionali mercatini. Non sorprende, dunque, che abbia già cominciato con i preparativi. Da cosa è partita? Dal look, a prova del fatto che ama la moda e le tendenze. Nelle ultime ore è stata da Alessia Solidani, la parrucchiera di fiducia di mamma Ilary Blasi, per la precisione nel salone dell'Eur, e ha pensato bene di rivoluzionare l'acconciatura. Si è immortalata prima seduta in poltrona alle prese con una tintura, poi ha rivelato il risultato finale dall'effetto wow. Era entrata con i capelli che le arrivavano poco sotto le spalle e ne è uscita con una chioma extra long realizzata con le extension, messa in risalto da una piega super liscia.

Chanel dal parrucchiere

Chanel Totti segue il trend brunette

A fare la differenza è stato anche il colore. Chanel Totti ha seguito il trend più gettonato del momento, quello dei capelli brunette, rimanendo così fedele al suo colore naturale, ma ha aggiunto delle leggere sfumature dorate sulle punte, così da dare movimento alle lunghezze.

I "nuovi" capelli di Chanel Totti

A "fine opera" si è lasciata immortalare dallo staff del salone mentre si tocca la chioma compiaciuta dicendo "Come li volevo" e, non a caso, sotto al post è stata inserita la didascalia: "Quando l’idea è chiara, il risultato arriva". In quante, come Chanel, si saranno anticipate e saranno già andate dal parrucchiere in vista del Natale?