Chanel Totti a Monte Carlo “ruba” i sandali peluche di mamma Ilary Blasi Chanel Totti è in vacanza a Monte Carlo. Per una serata in un locale esclusivo ha scelto un look speciale: non è passato inosservato un dettaglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti

Chanel Totti è partita per una breve vacanza insieme alla sorellina minore Isabel, al fidanzato Cristian Babalus, al fratello Cristian Totti e alla fidanzata di lui Melissa Monti. Ad attenderli a Monte Carlo c'erano Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi. La 16enne ha passato la serata al Buddha Bar di Monte Carlo e per l'occasione ha preso in prestito le scarpe della mamma. I modelli fluffy, quelli morbidissimi ricoperti di pelo o con dettagli furry, sono la tendenza dell'inverno 2024.

Il look di Chanel Totti

Per aspettare Natale, Chanel Totti si è trasferita a Monte Carlo. Questi sono luoghi che la 16enne frequenta spesso e che conosce bene, sono i suoi posti del cuore: lì ha organizzato un weekend col fidanzato lo scorso ottobre e ancora prima la coppia si è concessa anche una fuga romantica in yacht. Chanel Totti ha condiviso sui social, con fan e follower, alcuni momenti della vacanza. In particolare, ha trascorso una serata glamour al Buddha Bar, un noto locale del posto. Poi si è trasferita al Café de Paris e infine si è recata da Crazy Pizza, ristorante della catena di Flavio Briatore con diverse sedi nel mondo.

Per l'occasione ha indossato una tuta nera abbinata a una borsa scintillante, tempestata di micro cristalli: il dettaglio sparkling di questi tempi non può mancare, è il trend perfetto per le festività natalizie, per spiccare e non passare inosservati. Ma la 16enne ha aggiunto anche una nota di colore sgargiante: i sandali sembrerebbero essere quelli di Ilary Blasi.

Chanel Totti coi sandali di pelo

Ai piedi della 16enne spiccano un paio di sandali morbidissimi con tacco e punta quadrata open toe, interamente ricoperti di pelo. Sono verdi, una delle nuance dell'Autunno/Inverno 2023-24, qui declinata in versione verde lime accesa e vibrante, quasi fluo. Il modello fluffy si è visto spesso in tv ed è molto gettonato tra le celebrity. Le ama Elisabetta Canalis e di recente ha indossato un modello peloso anche Diletta Leotta. Ilary Blasi ne possiede un paio identico, dunque Chanel Totti potrebbe essersi ispirata a quelle della mamma o potrebbe proprio avergliele "rubate" dal guardaroba!

Sandali Orha Roma

Chi non ha mai preso in prestito qualcosa d'altronde! Il modello in questione è del brand italiano Orha Roma. Il sandalo Arex è uno dei più iconici del marchio: sul sito ufficiale un paio costa 420 euro. Al Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge sembrava non poter fare a meno dei suoi sandali peluche, diventati il must have della Casa, l'accessorio più amato: e sono ancora di moda, assoluti protagonisti sulle passerelle. Il trend non poteva certo sfuggire a una fashion addicted come Chanel Totti.