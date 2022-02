Cesare Cremonini ieri e oggi: come è cambiato il cantante Cesare Cremonini quest’anno festeggia 20 anni di carriera. Il cantante ha 41 anni, nel tempo è cambiato, ma ha mantenuto intatta l’energia degli inizi, di quando giovanissimo suonava coi Lunapop.

Nonostante sia un musicista affermato e uno dei cantanti italiani più amati, con una ventennale carriera alle spalle, Cesare Cremonini solo quest'anno ha calcato per la prima volta il palco dell'Ariston. Amadeus lo ha scelto come ospite della 72esima edizione della kermesse, dunque si è esibito al Festival di Sanremo 2022 cantando i brani più belli della sua longeva carriera; il medley ha fatto emozionare e ballare tutto il pubblico sanremese. Anche se per i suoi fan è ancora il ragazzino con la chioma rossa che cantava 50 Special al Festivalbar, oggi Cesare Cremonini di anni ne ha 41, ma ha conservato intatta la sua energia contagiosa e la voglia di fare. Sembra che per lui il tempo non sia passato.

Le canzoni dei Lunapop hanno fatto cantare gli adolescenti di fine anni Novanta. 50 Special è stato l'inno di un'intera generazione che ha poi continuato a dimostrare fedeltà a Cesare Cremonini seguendolo anche nella carriera da solista. Difatti da 20 anni è amatissimo, è un punto di riferimento della musica italiana. Agli esordi il cantante bolognese era giovanissimo: aveva appena 19 anni ed anche il suo look era quello di un qualsiasi teenager di quell'età.

Le foto dell'epoca ce lo mostrano in t-shirt, felpe e pantaloni larghi, proprio come la moda dell'epoca imponeva. Era leggermente più robusto rispetto a oggi e le foto più vecchie ce lo mostrano senza un filo di barba e con eccentrici capelli: per un periodo ha portato e meches rosse! Il suo amico e collega Ballo, invece, lo ricordiamo tutti con i dreadlock lunghi.

Com'è Cesare Cremonini oggi

Parallelamente alla maturazione artistica, sicuramente Cesare Cremonini ne ha avuta anche una stilistica. Per tutti i suoi affezionatissimi fan resta il 19enne che saltava sui palchi dell'Arena di Verona e del Festivalbar al ritmo di 50 Special, ma oggi è un uomo di 41 anni. Nel tempo di lui si è parlato sempre e solo dal punto di vista professionale e pochissimo di vita privata, di cui è molto riservato. Ha avuto una relazione con la collega Malika Ayane, prima ancora con una ragazza di nome Erika Monti mentre ora è impegnato con Martina Maggiore.

Oggi Cesare Cremonini riempie gli stadi con i suoi concerti, dove è solito sfoggiare giacche colorate e camicie con stampe fantasiose. Il suo look è sempre curatissimo e spesso aggiunge dettagli laminati o glitter per dare un tocco di luce in più ai suoi outfit, che risultano molto glamour e personalizzati, ma mai noiosi o formali. Nella vita di tutti i giorni il suo guardaroba include capi più basici: t-shirt semplici monocolore, jeans e sneakers Diadora. Di recente lo abbiamo visto elegantissimo alla Prima de La Scala assieme alla mamma, col papillon.

Negli ultimi anni ha sempre portato la barba e i capelli corti, ma c'è stato un periodo in cui era apparso appesantito. Al Corriere della Sera ha rivelato di essere arrivato a pesare circa 100 chili. Veniva da due anni stressanti in cui si era dedicato solo alla musica, smettendo di prendersi cura di sé.

Oggi invece ha recuperato energia e salute, si è rimesso in forma e ha anche affrontato uno dei palcoscenici più difficili della sua carriera: quello dell'Ariston, per la prima volta nella sua vita. Chissà cos'altro ha in serbo per i suoi fan!