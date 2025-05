Antonella Mosetti ieri e oggi: com’è cambiata la showgirl da Non è la Rai a L’Isola dei Famosi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Antonella Mosetti è una delle grandi protagoniste della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, quella presentata da Veronica Gentili e con Simona Ventura nei panni di opinionista. Partita alla volta dell'Honduras da diverse settimane, sta riscontrando non pochi problemi nell'affrontare tutti i piccoli inconvenienti della vita "da naufraga", tanto che al momento pare che voglia addirittura ritirarsi. Complice l'impossibilità di usare trucco e filtri, è apparsa un tantino diversa rispetto a quando è in tv. In quanti ricordano i suoi esordi a Non è la Rai negli anni '90? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dall'inizio della carriera a oggi.

Le foto di Antonella Mosetti a Non è la Rai

Nata nel 1975 a Roma, Antonella Mosetti è diventata famosa dopo essere stata scelta come una delle ragazze di Non è la Rai, l'iconico programma di Gianni Boncompagni che ha spopolato negli anni '90.

Antonella Mosetti a Non è la Rai

Una volta terminata quell'esperienza, ha continuato a lavorare nel mondo della tv e dello spettacolo, diventando uno dei volti più amati del settore. Com'è cambiata negli anni? Agli esordi portava i capelli extra lisci con una frangia dritta e piena, poi ha cominciato a spaziare tra fila centrale e ciuffo laterale a seconda delle mode del momento.

Antonella Mosetti nel 2002

Complice il tempo che è passato, inoltre, il suo viso è apparso sempre più maturo ma, nonostante ciò, non ha mai perso la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono.

Antonella Mosetti nel 2012

Antonella Mosetti è rifatta?

Che rapporto ha Antonella Mosetti con la chirurgia estetica? Da sempre molto attenta a prendersi cura della sua immagine, è stata spesso presa di mira per aver stravolto il suo aspetto.

Antonella Mosetti nel 2018

Non ha però mai nascosto di aver fatto qualche ritocco per migliorarsi e per correggere qualche difetto che le creava disagio, soprattutto alla soglia dei 50 anni: si è rifatta il seno, ha fatto delle punture alle labbra per aumentarne il volume ed è ricorsa al botox per eliminare i segni del tempo sul viso.

Antonella Mosetti nel 2023

Intervistata a Verissimo sulla questione, ha dischiarato: "Mi dicono se sono rifatta. Sì, chi è che a 50 anni quasi non fa un po’ di botox o si sistema? Io l’ho sempre detto. A volte una cosa fatta bene e giusta è meglio dello psicologo, senza esagerare".

Antonella Mosetti a L'Isola dei Famosi