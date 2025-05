video suggerito

Cristina Plevani ieri e oggi: com'è cambiata la concorrente a L'Isola dei Famosi 2025 Ricordate Cristina Plevani, la vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello? A 25 anni da quell'esperienza, oggi è pronta tornare in tv e partecipare a L'Isola dei Famosi: ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Cristina Plevani, la vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello? Era il 2000 quando debuttò nel mondo della tv in quello che sarebbe stato il reality show più seguito di tutti i tempi e venne apprezzata soprattutto per la sua semplicità (oltre che per la storia d'amore con Pietro Taricone). Sebbene successivamente abbia preferito rimanere a lungo lontana dai riflettori, sono moltissimi coloro che non possono fare a meno di ricordare il suo nome. Com'è diventata oggi? Ecco le foto del passato e quelle realizzate di recente alla vigilia della partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Com'era Cristina Plevani quando vinse il Grande Fratello

Cristina Plevani è una delle concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality ambientato in Honduras che quest'anno viene condotto da Veronica Gentili. Sebbene sia rimasta a lungo lontana dai riflettori, il suo nome è particolarmente noto, visto che nel 2000 ha vinto la prima edizione del GF.

Cristina Plevani al GF

All'epoca non aveva neppure 30 anni, portava i capelli biondi extra ricci e non aveva alcuna dimestichezza con le telecamere ma, nonostante ciò, riuscì a conquistare tutti.

Cristina Plevani nel 2001

Negli anni successivi divenne una presenza fissa in diversi programmi tv, da Buona Domenica a Verissimo, fino ad arrivare al Festival di Sanremo e a Uomini e Donne, e continuò a essere super apprezzata per la sua semplicità.

Cristina Plevani nel 2005

Le foto di Cristina Plevani oggi

Oggi Cristina ha 52 anni e continua a essere appassionata di kick boxing, nuovo e fitness, tanto da vantare un fisico snello e muscoloso. Il dettaglio che più di tutti è cambiato col passare degli anni?

Cristina Plevani nel 2022 con i capelli corti

Ha spesso rivoluzionato il suo hair look, spaziando tra il biondo platino, il castano scuro, i capelli lunghi, i pixie cut e le pieghe di ogni tipo, dai ricci vaporosi alla frangia, fino ad arrivare alla chioma extra liscia.

Cristina Plevani oggi

Ora è pronta per dare il via a una nuova avventura a L'isola dei Famosi: il reality in Honduras rappresenterà il suo ritorno sotto le luci della ribalta? L'unica cosa certa è che il suo nome fa sognare tutti gli appassionati dello storico GF.