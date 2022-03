Cecilia Rodriguez scomparsa da Instagram: torna sui social con il capello e la borsa col nodo Cecilia Rodriguez era scomparsa dai social dopo essere diventata protagonista di un terribile scherzo de Le Iene (realizzato con la complicità del fidanzato Ignazio Moser). Questa mattina ha riattivato il suo profilo e ha commentato ironicamente l’accaduto sfoggiando un look casual e griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez è finita nel mirino de Le Iene: ieri sera è diventata protagonista di un terribile scherzo orchestrato da Stefano Corti, che con la complicità del fidanzato Ignazio Moser è riuscito a farle letteralmente perdere la testa, portandola addirittura a cancellarsi dai social. Tutto era partito da un presunto tradimento dell'ex ciclista, cosa che aveva spinto l'argentina a picchiarlo davanti a passanti e telecamere. Solo quando è intervenuto Stefano la iena ha capito che si trattava di una messa in scena. Questa mattina, dunque, la sorella di Belén ha fatto il suo ritorno sui social e (con tanto di look griffato) non ha potuto fare a meno di commentare ironicamente l'accaduto.

Il cappello a falda larga di Cecilia Rodriguez

Questa mattina Cecilia Rodriguez è tornata sui social dopo lo scherzo de Le Iene andato in onda ieri sera. Ad annunciare la riapertura del profilo inizialmente era stata la sorella Belén ma subito dopo anche la diretta interessata ha cominciato a postare una Stories dopo l'altra, non esitando a farsi fare delle domande dai fan. Era a passeggio con il cagnolino e per l'occasione ha sfoggiato un adorabile look casual sui toni del pink che di sicuro diventerà imitatissimo durante i primi giorni di primavera. Il "protagonista" indiscusso dell'outfit è in assoluto il cappello, un modello a falda larga in rosa e con il nastro fucsia intorno al capo firmato Borsalino (prezzo 360 euro).

Il Borsalino total pink

Cecilia Rodriguez in versione casual dopo lo scherzo de Le Iene

La piccola di casa Rodriguez ha puntato tutto sulla comodità dopo lo scherzo irriverente ma non per questo ha rinunciato allo stile. Nelle Stories è apparsa super trendy con indosso una semplice t-shirt bianca e un paio di jeans a vita alta, il tutto completato da un maxi cappotto in rosa antico, un modello oversize che come lei stessa ha rivelato in verità è maschile (e firmato About You). La borsa, invece, era una tracolla color fango di Amato Daniele con un nodo sulla patta. Per quanto riguarda i capelli, Cecilia li ha tenuti sciolti e lisci, non esitando a rivelare ai fan che ama alla follia la sua frangetta a tendina. Insomma, dopo aver saputo la verità pare che si sia finalmente rasserenata: avrà "perdonato" la sorella Belén per averla scelta come vittima dello scherzo?

