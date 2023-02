Cecilia Rodriguez, nessuna crisi con Ignazio Moser: cena romantica a San Valentino in total black Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno smentito le voci di crisi. Hanno festeggiato S.Valentino con una romantica cenetta e look di coppia coordinati.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi a un passo dal matrimonio? Si direbbe proprio di no. La notizia di una possibile rottura tra i due è stata accolta con dispiacere dai fan della coppia, che hanno seguito passo passo l'evoluzione di questa love story nata sotto i riflettori. Si sono conosciuti e innamorati cinque anni fa al Grande Fratello Vip e ora sono pronti a convolare a nozze. A novembre c'è stata la proposta di matrimonio, ma pochi giorni fa sono velocemente diventati virali rumors su una rottura. Cecilia e Ignazio hanno posto a tacere le malelingue e hanno trascorso insieme San Valentino. Il loro amore sembra più forte che mai.

Il romantico S.Valentino di Cecilia e Ignazio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono concessi una romantica cenetta a due nella serata di San Valentino. Non hanno rinunciato a celebrare l'amore, dimostrando che il loro legame è più forte di qualunque pettegolezzo. Non sembra affatto che tra i due tiri aria di crisi, non si sono lasciati e non hanno rinunciato a dirsi di sì. Per l'occasione hanno scelto un elegante look coordinato all'insegna del nero, il più glamour tra i colori.

Cecilia Rodriguez è una donna che segue le mode e le tendenze. È una passione di famiglia, ma che nel suo caso primeggia su tutto il resto: ha ammesso di non avere grande interesse per la tv a differenza di sua sorella Belén. Viceversa sogna di poter dare vita a una linea tutta sua, una collezione di abbigliamento capace di rappresentarla e raccontare qualcosa di lei. Il suo è uno stile femminile e curatissimo in ogni dettaglio, in cui i dettagli fanno sempre la differenza.

Per la romantica serata col fidanzato ha puntato su un abito tempestato di cristalli, abbinato a blazer nero, stesso colore delle maxi zeppe e della borsa. In total black anche Ignazio Moser. Col look abbinato hanno definitivamente zittito chi li dava sull'orlo della rottura, ribadendo forte e chiaro che hanno intenzione di trascorrere insieme il resto delle loro vite.