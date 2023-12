Carolina di Monaco in vestaglia all’Opera: è regina fashion in velluto blu notte Carolina di Monaco è stata tra gli invitati alla prima de Il Fantasma dell’Opera che si è tenuta all’Opéra di Monte Carlo. Per lei niente strascichi o maxi abiti principeschi, ha preferito stravolgere le convenzioni indossando una vestaglia di velluto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I Royals britannici non sono più le uniche "teste coronate" a dettare legge in fatto di stile a livello internazionale, a fargli concorrenza sono arrivati praticamente tutti i membri delle diverse famiglie reali europee, che da qualche tempo a questa parte approfittano delle apparizioni pubbliche per sfoggiare i loro look più glamour e sofisticati. L'ultima ad averlo fatto è stata Carolina di Monaco, figlia di Grace Kelly e mamma di Charlotte Casiraghi, che per una serata all'Opera ha stravolto le convenzioni dicendo no al classico dress code e sfoggiando un adorabile abito vestaglia: ecco tutti i dettagli del look di velluto che sembra essere "da notte".

Carolina di Monaco si ribella al dress code dell'Opera

Non è una novità che Carolina di Monaco sia un'icona fashion a livello internazionale, basti pensare al fatto che proprio di recente la figlia Charlotte Casiraghi le ha "rubato" un completo in tweed dai dettagli sparkling, ma è stato all'Opéra di Monte Carlo che ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Qualche giorno fa ha partecipato alla prima de Il Fantasma dell'Opera insieme al principe Alberto (senza Charlene) e, come da tradizione, si è lasciata immortalare poco prima di entrare nella sala Garnier del Grand Théâtre. Per lei niente abiti da sera sontuosi, maxi strascichi o outfit principeschi (come richiederebbe il dress code in occasioni simili), ha preferito un abito vestaglia in tessuto blu notte.

Carolina di Monaco in Seren London

L'abito vestaglia di Carolina di Monaco

Il vestito indossato da Carolina all'Opera è firmato Seren London, è un modello in velluto blu notte decorato all-over con dei ricami silver, si chiude a portafoglio come una vestaglia, così da dare vita a una profonda scollatura a V, ed è contraddistinto da un maxi nastro di raso usato come cintura che segna il punto vita.

Abito Seren London

Per completare il tutto la principessa ha optato per un paio di tacchi medi e una parure di gioielli scintillanti, dal collier al braccialetto. Manicure rossa in pieno stile natalizio, make-up appena accennato e capelli al naturali alle spalle: Carolina di Monaco ha ereditato l'innata eleganza dalla madre Grace Kelly e, nonostante l'età che avanza, continua a essere il simbolo della classe senza tempo…anche in vestaglia.