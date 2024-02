Giorgio Armani illumina la Milano Fashion Week con blu notte, cristalli e fiori Alla Settimana della Moda sfila la collezione Autunno/Inverno 2024-2025 di Giorgio Armani, in passerella lo stilista porta i codici stilistici che hanno fatto la storia della Maison tra velluto blu e decorazioni floreali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

La sfilata di Giorgio Armani è uno degli eventi più attesi della Fashion Week di Milano. Dopo aver svelato giovedì 22 febbraio la collezione Emporio Armani, dove le modelle hanno sfilato con gli ombrelli sotto una pioggia di neve finta, è la volta della linea prima. Doppio appuntamento per lo show del couturier italiano, simbolo di eleganza nel mondo, che ripete due volte la passerella per permettere a tutti gli ospiti di poterla ammirare in un'atmosfera quasi intima. La collezione Autunno/Inverno 2024-25 va in scena in via Borgonuovo 21, nel cuore di Brera, a due passi dal Quadrilatero della moda, luogo storicamente designato per presentare i lavori dello stilista e dove la Maison è nata. La scenografia è pulita, essenziale, rappresentativa di quello che il brand da sempre vuole trasmettere: l'eleganza è semplicità.

Come da tradizione le modelle di Armani sorridono mentre ondeggiano indossando bluse dai tessuti impalpabili accostate a texutre più strutturate. Lo stilista gioca con le sovrapposizioni: cappotti, finte pellicce, giacche dai tagli ricercati.

I colori sono tenui, illuminati da cristalli e fiori ricamati, le stampe dal sapore esotico rimandano a quelle dei kimoni giapponesi. Seta e velluti dominano la scena, declinati nelle tonalità più scure del blu fino ad arrivare al nero, un viaggio che attraversa le sfumature di luce della giornata.

La Fashion Week di Milano 2024

Un altro successo per questa Milano Moda Donna che per questa stagione ha collezionato una serie di debutti, da Walter Chiapponi da Blumarine a Matteo Tamburini da Tod's. Attesissimo è stata la prima collezione di Adrian Appiolaza che ha inaugurato il nuovo corso di Moschino, omaggiando l'heritage della Maison con una borsa a forma di baguette che citava una modello della collezione Primavera/Estate 1994 firmata dallo storico fondatore. Prada ha poi monopolizzato l'attenzione con una sfilata che ha indagato i codici stilistici di diverse epoche storiche, realizzando una collezione dal sapore retrò ma che guarda al futuro.

