Carlo e Camilla in rotta di collisione, non condividono le reciproche posizioni sul principe Harry Le tensioni nella coppia sarebbero state scatenate a causa dell’atteggiamento da adottare nei confronti del secondogenito del re. Il sovrano, inoltre, non avrebbe gradito dei comportamenti tenuti dalla moglie e venuti alla luce di recente.

A cura di Annachiara Gaggino

La regina Camilla e re Carlo III

C'è tensione a Buckingham Palace e il motivo sembra essere sempre il principe Harry. Dopo aver fatto litigare William e Kate, che sembra discutano proprio a causa del fratello dell'erede al trono, il secondogenito del re riesce a rompere l'idillio anche a Palazzo, pur non mettendoci mai piede. RadarOnline, infatti, riporta che tra Carlo e Camilla si sia accesa una discussione riguardo al figlio e al comportamento da tenere nei suoi confronti. Le differenti posizioni della coppia avrebbero portato a un momento di tensione, acuite dalla scoperta da parte del re di alcuni comportamenti che la moglie avrebbe adottato in passato nei confronti del duca di Sussex.

Camilla impediva a Harry di alloggiare nelle proprietà reali

La lite sembra essersi accesa dopo che Carlo III a inizio ottobre è venuto a conoscenza del fatto che la moglie in passato avesse permesso al principe Harry di soggiornare negli alloggi e nelle proprietà della famiglia solo in seguito a un "richiesta scritta". Un comportamento che non sembra essere andato giù al re e che lo avrebbe mandato su tutte le furie. I tabloid riportano la "lite peggiore di sempre", che vede re Carlo III pervaso dai sensi di colpa nei confronti del figlio anche in relazione alla sua figura di padre, rimproverandosi una certa assenza. Sembra che dal canto suo Camilla non accetti l'atteggiamento del marito, e abbia reagito duramente, dicendogli di "smetterla di sentirsi sempre inadeguato" e di "fare l'uomo". Affermazioni che il re non avrebbe preso bene scatenando il litigio con Camilla.