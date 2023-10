Anche William e Kate litigano: il motivo sarebbe il principe Harry Secondo la stampa internazionale la coppia reale starebbe affrontando alcune discussioni che hanno come causa proprio il secondogenito di Carlo e Diana.

A cura di Annachiara Gaggino

William e Kate

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nemmeno per William e Kate vale il "per sempre felici è contenti". Anche il loro matrimonio da favole a volte deve far fronte ai tipici conflitti coniugali, lo ha raccontato in esclusiva a Us Weekly un membro dello staff della famiglia reale, che ha affermato: "Kate e William hanno alti e bassi nel loto matrimonio come tutti, ma sono concentrati sui loro doveri reali e lo fanno come unità". Sembra che anche per i due principi spesso la causa dei litigi siano proprio i parenti, nel caso di specie il fratello di William, il principe Harry che, dopo aver scosso Buckingham Palace pubblicando un libro ricco di accuse nei confronti dei suoi congiunti, ora pretenderebbe da parte della moglie e del fratello delle scuse.

William e Kate

Kate Middleton non vuole parlare con il principe Harry

È passato quasi un anno dall'uscita del libro Spare, in cui il principe Harry ha raccontato litigi e problemi interni alla famiglia reale. I rapporti tra i membri da allora sono rimasti freddi e distaccati e, sempre secondo la fonte, il secondogenito di Carlo e Diana pretenderebbe da parte dei suoi parenti delle scuse per lui e per la moglie Meghan Markle. "Kate non ha alcun desiderio di comunicare con Harry e/o Meghan. Sono successe troppe cose e lei non è ancora pronta", si legge su Us Weekly. William sembrerebbe meno astioso nei confronti del fratello e vorrebbe recuperare un rapporto pacifico, ma al momento i due non si parlano e non si sa quando potrebbe avvenire il riavvicinamento tra i due.

William e Kate

William e Kate, verso una monarchia più moderna

I principi del Galles stanno assumendo via via ruoli crescenti all'interno della monarchia. Dall'incoronazione di Carlo III alla coppia sono state affidate sempre più responsabilità, nonostante le difficoltà dell'ultimo anno, dalla morte della regina Elisabetta ai subbugli generati dall'autobiografia di Harry e al documentario Netflix realizzato assieme alla moglie Meghan Markle, i futuri monarchi sono rimasti uniti e compatti, e hanno reagito con forza alle avversità. "Il lato positivo di questa situazione è che ha motivato William a mantenere saldamente intatta la sua unità familiare", ha scritto la rivista statunitense, che ha aggiunto che la coppia stia cercando di guidare la monarchia verso una forma più moderna.