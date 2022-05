Cara Delevingne cambia stile a Cannes: sul red carpet sfila in abito da sera trasparente e chignon Ieri sera al Festival di Cannes si è tenuta la prima del film The Innocent (L’Innocent) e tra le star sul red carpet c’era anche Cara Delevingne. La modella ha stravolto il suo stile: ha detto addio ai look mannish ed è apparsa meravigliosa in abito da sera e chignon.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È in corso la 75esima edizione del Festival di Cannes e fino al prossimo 28 maggio saranno moltissimi i registi che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Ieri si è tenuta la prima di The Innocent (L'Innocent) e le star ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile sul red carpet. Paola Turani ha sfoggiato un look total pink in pieno stile Barbie Girl, Bella Hadid si è trasformata in una diva d'altri tempi, ma ad attirare le attenzioni dei fotografi è stata soprattutto Cara Delevingne. Ultimamente per gli eventi glamour aveva sempre puntato su degli outfit dal mood mannish ma a Cannes ha deciso di stravolgere il suo stile, apparendo meravigliosa in abito da sera e chignon.

Chi ha firmato l'abito nero di Cara Delevingne

Avevamo lasciato Cara Delevingne al Met Gala con tailleur rosso e copricapezzoli d'oro, ora la ritroviamo a Cannes in versione diva. Certo, non ha rinunciato a un tocco rock, ma è chiaro che è davvero insolito vederla con un look da lady. Per calcare il red carpet del Festival si è affidata a Olivier Rousteing, lo stilista di Balmain, che ha firmato per lei un maxi dress total black. Si tratta di un sinuoso modello a sirena con un lunghissimo strascico, il bustier è steccato e strapless ed è contraddistinto da dei dettagli "appuntiti" sul décolleté. La sua particolarità? L'intera silhouette è decorata con dei rombi trasparenti che lasciano intravedere la pelle nuda (e gli slip "invisibili").

Cara Delevingne in Balmain con Olivier Rousteing

Cara Delevingne con l'acconciatura rock

Per completare il look da diva Cara Delevingne ha scelto un paio di guanti al gomito (sempre trasparenti), una collana di Bvlgari col serpente pendente e un'acconciatura bon-ton che però nasconde un dettaglio rock. L'attrice ha infatti legato i capelli in uno chignon alto, tenendo il ciuffo "libero" e gelatinato in stile vecchia Hollywood. Guardandola dal retro, si scopre che ha la nuca completamente rasata, cosa che mette in risalto il mini tatuaggio sul collo. Insomma, Cara potrà pure aver messo in atto una rivoluzione di stile super chic ma non perde l'animo ribelle che da sempre la contraddistingue.