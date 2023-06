Camilla, una regina in laboratorio: perché indossa il camice bianco sopra ai vestiti L’agenda di Camilla è sempre più fitta: prima di godersi le vacanze estive la regina ha fatto visita a un laboratorio, vestendosi per l’occasione.

A cura di Beatrice Manca

Da quando è stata incoronata regina al fianco di Carlo III, l'agenda di Camilla Parker Bowles è più fitta che mai. Concluso l'appuntamento equestre del Royal Ascot, dove ha indossato un look rosa pallido riciclato, la regina ha accompagnato il marito Carlo in visita al villaggio di Poundbury. Il re e la regina hanno anche partecipato a un ballo in maschera, dove hanno indossato maschere a forma di elefante. Camilla ha poi visitato un laboratorio di ricerca dove viene studiato il diabete, indossando il camice bianco come le ricercatrici.

Perché Camilla indossava il camice

Abbiamo visto Camilla impegnata in molte attività insolite durante le visite ufficiali, ma forse non l'avevamo mai vista al microscopio. La regina ha visitato i laboratori del Royal Free Hospital di Hampstead. Qui ha incontrato i rappresentanti del JDRF, un ente di beneficenza per il diabete di tipo 1 di cui Camilla è presidente. All'interno dei laboratori Camilla ha seguito il protocollo, indossando il camice bianco con l'abbottonatura laterale prima di usare l'attrezzatura scientifica. Qui la regina ha potuto confrontarsi con i ricercatori dell'UCL sui nuovi approcci nel trattamento delle malattie autoimmuni.

Camilla in laboratorio

L'abito blu navy di Camilla

Tolto il camice, la regina ha mostrato un abito perfetto per l'estate, semplice ma chic: un vestito chemisier in lino con maniche a tre quarti e gonna al polpaccio. Il modello, con una stampa geometrica blu e bianca, è firmato Samantha Sung. La regina lo ha abbinato a bracciali con pietre azzurre di Van Cleef & Arpels, e a un paio di scarpe scamosciate Made in Italy firmate Eliot Zed. Si tratta di uno dei suoi brand preferiti, forse per la comodità della spessa suola ‘ortopedica'.