Britney Spears torna nel 2000: con la tuta rossa ricrea il look di un iconico video Nel video di “Oops I did it again” Britney Spears era una sexy aliena vestita con tuta rossa di latex. A distanza di 22 anni, ha riproposto l’iconico look.

A cura di Giusy Dente

Proseguono i festeggiamenti per il compleanno di Britney Spears. La cantante, nata il 2 dicembre 1981, quest'anno ha deciso di fare le cose in grande stile e celebrare la ricorrenza per più giorni consecutivi. "Sì è il mio compleanno per tutta la settimana" ha scritto nell'ultima clip condivisa sul suo account Instagram. Alle sue spalle si intravedono un albero di Natale e dei palloncini con la scritta "Happy birthday". Col social network la popstar non ha un buon rapporto ultimamente. Ha più volte disattivato il profilo sparendo del tutto, ma ha scritto di averlo fatto per sbaglio: "Ho accidentalmente premuto il pulsante sbagliato, accidenti a quello stupido pulsante".

Il breve video in cui balla e canta davanti a un albero di Natale è non solo un modo per festeggiare il 42esimo compleanno, ma la vita stessa. "È la prima volta dopo 15 anni che vengo trattata come una creatura di Dio" ha spiegato. Dopo una lunga battaglia legale, da circa un anno la cantante è libera: la tutela legale del padre è stata revocata dopo ben 13 anni di controllo quasi totale. Ha scritto anche di avere grandi progetti per il 2023, per migliorare la propria vita: "Il mio obiettivo quest'anno è imparare a stare a mio agio con le persone come lo sono loro con me". Ai fan di lunga data della cantante, non è affatto sfuggito il look sfoggiato nel post.

Britney Spears come nei Duemila

Nel suo ultimo video Britney indossa una tuta intera rossa, colore per eccellenza del Natale ma anche must have di questo Autunno/Inverno 2022-23. L'ha abbinata a un paio di stivali bianchi. La cantante si è esibita per fan e follower davanti a un albero di Natale riccamente addobbato: è una delle tante coreografie in cui spesso si cimenta sui social, ma questa ha un dettaglio che non è passato inosservato. L'outfit ricorda uno dei più iconici sfoggiati dalla cantante quando era all'apice del suo successo. Proprio una tuta rossa di lattice era il look del video di uno dei suoi brani più iconici: "Oops I did it again", uscito nel 2000.

Leggi anche Emma e Francesca Michielin come Britney Spears: i look nascondono un omaggio alla popstar

Quella tutina l'ha resa una bomba sexy e l'ha di fatto consacrata a reginetta del pop, dopo l'enorme successo dell'album Baby One More Time. Il video è stato diretto da Nigel Dick: è stato girato in California ed era ambientato sul pianeta Marte. È stato all'epoca un successo epocale, valso all'artista quattro nomination nelle categorie Best Female Video, Best Dance Video, Best Pop Video e Viewer's Choice. La didascalia del video inizia proprio con un emblematico: "30 secondi a Marte", perché nel video vestiva i panni un'aliena bionda che aveva ancora una volta fatto innamorare di sé un uomo per cui non aveva alcun interesse.