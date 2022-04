Britney Spears incinta ricorda la lotta contro la depressione perinatale: “Questa volta sarà diverso” A pochi mesi dall’addio alla tutela legale del padre, Britney Spears è rimasta incinta: aspetta il suo terzo figlio e non potrebbe essere più felice. Sui social, però, è tornata anche a ricordare le precedenti gravidanze, soffermandosi sulla depressione perinatale di cui ha sofferto.

A cura di Valeria Paglionico

Britney Spears è incinta, aspetta il suo terzo figlio dal fidanzato Sam Asghari e non potrebbe essere più felice. L'annuncio della gravidanza è arrivato a sorpresa qualche giorno fa, dopo che per 13 anni il padre, ovvero il suo tutore legale, le aveva proibito la maternità senza il suo consenso. La popstar ha spiegato che inizialmente credeva solo di aver mangiato troppo in vacanza ma, dopo aver fatto il test, ha capito che si trattava di una dolce attesa. Ora non può fare a meno di mostrare il pancino appena visibile, anche se non mancano le paure e le insicurezze: ecco cosa ha spiegato nelle ultime ore.

Britney Spears rivela le sue paure in gravidanza

Cosa significa affrontare una gravidanza per una donna che è stata sotto tutela legale per oltre 13 anni? Non si tratta di un'esperienza magica e spensierata al 100% e Britney Spears lo sa bene. Solo qualche mese fa in tribunale dichiarava che non veniva considerata in grado di sposarmi o avere un bambino, i suoi tutori le impedivano e il motivo è molto semplice: complice l'ossessione dei paparazzi, durante le prime gravidanze aveva avuto un terribile crollo psicologico. All'epoca ha sofferto di depressione perinatale. Sebbene voglia uscire di casa il meno possibile, così da non essere inseguita dai fotografi, è certa che questa volta sarà diverso.

La lotta di Britney Spears contro la depressione perinatale

È proprio nel post dell'annuncio della gravidanza che Britney ha ricordato i terribili momenti vissuti in passato a causa della dolce attesa. Le sue parole sono state: "Quando ero incinta, ho avuto la depressione perinatale e devo dire che è assolutamente orribile. Le donne allora non ne parlavano, alcune persone consideravano pericoloso se una donna si lamentava con un bambino nel grembo. Ora però le donne ne parlano ogni giorno. Grazie a Dio non dobbiamo mantenere segreto quel dolore. Questa volta farò yoga tutti i giorni!". Britney ha così portato l'attenzione su un problema di salute che spesso viene sottovalutato e sminuito: prendersi cura di se stesse è importante, soprattutto in un momento delicato come la gravidanza, ed è necessario non ignorare mai i piccoli segnali che invia il corpo, dall'insonnia agli sbalzi d'umore.