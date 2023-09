Borse preziose come gioielli: in mostra a Milano la Kelly Morphose di Hermès La speciale versione della borsa ispirata a Grace Kelly sarà oggetto di una retrospettiva nel negozio di via Montenapoleone durante la Milano Fashion Week.

A cura di Arianna Colzi

Instagram @chiapiscedda

L'iconica borsa Kelly di Hermès cambia ancora una volta veste e diventa oggetto di una retrospettiva: Kelly Morphose, dal 13 al 23 settembre. La versione gioiello dell'iconica borsa amata da Grace Kelly sarà protagonista di un momento speciale: al secondo piano della boutique di via Montenapoleone 12 a Milano, il pubblico potrà osservare da vicino la borsa gioiello e la capsule di bracciali, orecchini e collane legata a questa rivisitazione, la Kelly Jewellery che ha debuttato due anni fa.

Una limited edition della Kelly di Hermès

La storia della borsa Hermès amata da Grace Kelly

Disegnata negli anni '30 da Robert Dumas, fondatore della Maison francese, la Kelly acquista il suo attuale nome solo negli anni '50 quando l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly la trasforma, involontariamente, in oggetto del desiderio: la star viene infatti fotografata con la borsa, che usa per proteggere i segni già evidenti della sua gravidanza dal flash dei fotografi. Da lì, Kelly userà la borsa in numerose altre occasioni, regalandole di fatto il suo nome. La Kelly di Hermès – insieme alla Birkin, un altro modello del brand ispirato ad un'altra icona di stile, la cantante Jane Birkin – è diventata negli anni uno degli articoli di pelletteria di lusso più ambiti del mondo. Il prezzo di un modello nuovo, ad oggi, si aggira sui 10mila euro.

Il ciondolo Kelly Clochette

La collezione Kelly Jewellery

Uno dei pezzi più preziosi della collezione Kelly Jewellery, disegnata dal direttore creativo della divisione gioielleria, Pierre Hardy, è la collana con ciondolo Kelly Clochette, che sul sito della Maison costa circa 8mila euro. La collana e l'intera collezione di alta gioielleria potrà essere ammirata proprio in occasione della Fashion Week milanese che prende il via martedì 19 settembre.