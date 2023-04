Blanco è Innamorato: il significato del look retrò per il duetto con Mina Nel nuovo album Innamorato – uscito venerdì 14 aprile – Blanco duetta con Mina nel brano Un Briciolo di Allegria: nel video torna indietro nel tempo e appare irriconoscibile.

A cura di Beatrice Manca

Blanco, via Instagram

L'attesa dei fan è finita: alla mezzanotte di venerdì 14 aprile è uscito Innamorato, il nuovo album dell'enfant prodige della musica italiana, Blanco. Tra le tracce cult del disco c'è sicuramente Un Briciolo Di Allegria, brano registrato insieme alla leggendaria voce di Mina. Ventuno anni lui, 83 lei: il brano è un incontro fortunato tra due mondi diversi, ed è accompagnato da un video girato in bianco e nero dove Blanco abbandona le sue celebri canottiere per tornare indietro nel tempo con un look retrò.

Blanco cambia stile nel video di Un Briciolo Di Allegria

Dopo una serie di concerti improvvisati in giro per l'Italia, Blanco ha lanciato il secondo album in studio Innamorato, che definisce un album di transizione. Sta crescendo come artista e come cantante e anche i videoclip testimoniano questa evoluzione. Per Un Briciolo Di Allegria, girato da Simone Peluso, torniamo all'era dei film noir: Blanco entra in una villa apparentemente deserta, nel cuore della notte, e insegue l'ombra di una donna con la treccia. Sarà forse Mina, che ha duettato con lui a distanza per incidere il brano? O è solo un gatto?

Blanco in Dolce&Gabbana, via Instagram

In linea con l'atmosfera retrò, ritroviamo Blanco in un'inedita versione: addio a canottiere e baggy jeans, ma con un completo anni Cinquanta con pantaloni ampi, camicia bianca e cravatta nera. Come ogni divo della Vecchia Hollywood che si rispetti, il nostro eroe indossa un trench chiaro con i bottoni, alla Humphrey Bogart, e porta i capelli pettinati con la gelatina e la riga da una parte. Il look, interamente firmato Dolce&Gabbana, è stato curato dallo studio di Tiny Idols che da anni segue l'evoluzione stilistica del cantante. "Mina è come una femme fatale misteriosa rappresentata nella sua ombra in metamorfosi – spiega la stylist Silvia Ortombina a Fanpage.it – e Blanco che la cerca un voyeur tra i chiaroscuro".

Blanco in Dolce&Gabbana, foto via Instagram

Il tatuaggio di Blanco di Innamorato

Subito prima dell'uscita del disco, Blanco ha condiviso una foto in cui mostra il tatuaggio dedicato al nuovo album: la scritta Innamorato, incisa con caratteri tardo gotici, che campeggia sulla schiena. Ormai è una tradizione: sul torace ha inciso Blu Celeste, sulle braccia L'Isola Delle Rose. Non si tratta in realtà di un nuovo tattoo: lo aveva fatto e mostrato la scorsa primavera, un indizio sul disco che promette di essere un successo.