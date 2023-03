Blanco presenta Innamorato: dove è stato girato il video del suo nuovo album Il 14 aprile 2023 esce il nuovo disco di Blanco. Innamorato contiene un inedito duetto con Mina e presto sarà lanciato da un nuovo video musicale.

Innamorato di Blanco

Innamorato è il nuovo album di Blanco in uscita il 14 aprile 2023. Il disco contiene un inedito duetto con Mina nel brano "Un briciolo di allegria". Dopo 54 dischi di platino, 2 dischi d'oro e un tour di 35 date andato interamente sold out, il nuovo album stato scritto e composto da Blanco e Michelangelo sarà presentato anche con un nuovo video musicale.

Scena di un videoclip

"Innamorato di un tramonto – si legge in un post sul profilo social di Blanco – che ogni sera poi si spegne dietro un campo e io poi ci piango. Innamorato delle stelle che ogni notte poi ci spiano dall'alto mentre noi cantiamo in balcone a Vescovato". Con queste parole il cantante bresciano ha annunciato l'uscita del suo nuovo disco in cui è presente il brano realizzato con Mina. Se la lavorazione del brano sarebbe avvenuta tra Milano e Lugano, dove Mina vive, il nuovo video musicale di Blanco è stato girato nel deserto Salar de Uyuni, la distesa di sale più grande del mondo.

Blanco nel video

Con i suoi 10.582 chilometri quadrati, il Salar de Uyuni è un enorme deserto di sale. La distesa si trova in Bolivia, nei dipartimenti di Potosí e di Oruro, nei pressi della città di Uyuni, su un altopiano andino meridionale a 3.650 metri di quota. 10 miliardi di tonnellate di sale è la stima della distesa che ha uno strato superficiale di 10 metri di spessore. Il Salar de Uyuni è un terzo delle riserve di litio del pianeta di cui ogni ano vengono estratte 25 tonnellate.

Salar de Uyuni in Bolivia

Il deserto salato si è formato a seguito della progressiva evaporazione del lago Minchin circa 40.000 anni fa. Ci sono varie leggende sul luogo che attribuisce la formazione del lago dalle lacrime di Tunupa per la fuga dello sposo Kusku che erano giganteschi umani poi diventate le montagne che circondano la distesa.