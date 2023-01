Blanco in un campeggio a Milano: dov’è stato girato il nuovo video “L’isola delle rose” È uscito il nuovo video musicale di Blanco, L’isola delle rose, ambientato in un campeggio milanese con bungalow ed ecosuite immersi nel verde.

A cura di Clara Salzano

Il video L’isola delle rose di Blanco – Foto @chilldays

Il 27 gennaio 2023 è uscito il nuovo video musicale di Blanco per il singolo "L'Isola delle rose". Il cantante bresciano non ha ancora compiuto vent'anni ma ha alle spalle già numerosi successi come la vittoria al 72° Festival di Sanremo nel 2021 con Mahmood e la loro canzone "Brividi". Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, ha scelto Milano come location per la nuova clip in cui è protagonista. Vediamo dove è stato girato il video dell'Isola delle rose.

Il nuovo video di Blanco – Foto @chilldays

Il nuovo video musicale di Blanco per L'Isola delle rose è ambientato al Camping Village Città di Milano, nella periferia Nord-Ovest della città. La location è caratterizzata da bungalow ed ecosuite di legno bianco con infissi bordeaux e il tetto a falde. Le costruzioni bianche sono disposte in modo ordinato e simmetrico rispetto ad un viale centrale che fa da sfondo alla clip del cantante.

Blanco nel suo nuovo video – Foto @chilldays

Il Camping Village Città di Milano sorge non lontano dallo Stadio San Siro ed è caratterizzato da diverse strutture che accolgono camere, ecosuite, un ristorante, spazio per eventi e un campo estivo. Blanco nel video si aggira tra i viali del campeggio e fuori dai bungalow in un'atmosfera tetra, prima vestito con un armatura e poi solo in mutande bianche.

Leggi anche Dove è stato girato Flowers di Miley Cyrus: i luoghi del video musicale a Los Angeles

Una scena del video L’isola delle rose di Blanco – Foto @chilldays

La scena poi si sposta in un ambiente interno, che probabilmente è stato ripreso altrove rispetto al campeggio meneghino. La location è una casa caratterizzata da arredi in stile anni cinquanta e da una montagna di terreno ricoperta di rose riempie una stanza.