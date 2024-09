Dov’è stata girata “Sempre al tuo fianco”, la serie Rai con Ambra Angiolini

video suggerito

"Sempre al tuo fianco" è la nuova serie con Ambra Angiolini e Andrea Bosca che debutta domenica 15 settembre su Rai 1. La fiction racconta le vicende della Protezione Civile di Stromboli: proprio l'isola è stata colpita da un pesante incidente durante le riprese, con un terribile incendio che ha distrutto una buona parte della vegetazione.

A cura di Arianna Colzi

Ambra Angiolini in Sempre al tuo fianco

Domenica 15 settembre va in onda su Rai 1 Sempre al tuo fianco, nuova serie con Ambra Angiolini, Andrea Bosca, Fortunato Cerlino e Peppino Mazzotta. Le sei puntate raccontano le vicende di una squadra delle Protezione Civile composta da Sara Nobile (Angiolini), una geologa che guida la sezione emergenze a Stromboli. Tra le tante emergenze che i protagonisti dovranno affrontare c'è la scomparsa di un gruppo di adolescenti in montagna e il crollo di alcuni edifici.

Le location di Sempre al tuo fianco

La serie, raccontando le vicende della squadra della Protezione Civile di Stromboli, è stata girata sull'isola siciliana, perla dell'arcipelago delle Eolie. L'isola è nota principalmente per il suo vulcano omonimo, uno dei più attivi al mondo. Nelle varie puntate si possono ammirare le bellezze dell'isola: come il quartiere Ginostra, lo Strombolicchio, il piccolo isolotto vulcanico di fronte all'isola, la casa di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, dove la coppia soggiornò alla fine degli anni Quaranta durante le riprese di Stromboli (Terra di Dio).

Una scena di "Sempre al tuo fianco"

L'incendio scoppiato durante le riprese della serie a Stromboli

La serie, però, è legata all'isola che ha ospitato le riprese anche per un terribile incidente. Il 25 maggio 2022, mentre si stava girando Sempre al tuo fianco, scoppia un vasto incendio. Le fiamme sono divampate da un piccolo rogo appiccato per esigenze di copione, visto che la serie racconta e mostra interventi della Protezione Civile. Le riprese sono state subito interrotte, anche perché il terreno bruciato si estendeva per un ettaro, pari a 10mila metri quadrati di macchia mediterranea. La Rai ha attribuito la colpa "alla società produttrice", giustificando così il suo mancato intervento nell'immediato. I danni, però, non sono si sono limitati all'incendio, che già aveva fatto infuriare i residenti.

Ambra Angiolini in una puntata della serie

Il 12 agosto, poco più di due mesi dopo l'incendio, un violento temporale si abbatte sull'isola provocando un'alluvione: l'assenza di vegetazione, bruciata durante l'incendio, ha acuito ancora di più le conseguenze delle piogge torrenziali, i cui danni ammontano a circa 70 milioni di euro. Ora , dopo innumerevoli stop, la fiction andrà in onda, dopo innumerevoli stop da parte di viale Mazzini, che sembrava aver deciso di bloccare definitivamente la fiction. Poi la decisione di trasmettere la fitcion, presentandola nei palinsesti 2024-25.

Lo scorso aprile i vertici di Rai Fiction avevano deciso di organizzare un incontro con il sindaco di Lipari e Stromboli e i residenti, i quali avevano espresso la loro contrarietà alla serie. Gli abitanti di Stromboli, infatti, hanno fin da subito chiesto un risarcimento per i danni, rifiutando l'anteprima che l'azienda aveva proposto di organizzare per coinvolgere la comunità.