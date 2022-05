Stromboli, scoppia un vero incendio sul set della fiction ‘Protezione Civile’ con Ambra Angiolini Doveva essere finzione, ma l’incendio è scoppiato davvero. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco a Stromboli (quelli veri che hanno sostituito gli attori) per spegnere le fiamme.

A cura di Giulia Turco

(Foto Instagram Ambra Angiolini)

L’incendio doveva essere finzione, ma un piccolo rogo ha provocato un vero incendio. È successo a Stromboli, dove sono attualmente in corso le riprese per una fiction della Rai che che racconta le attività della Protezione Civile. Un progetto al quale sta partecipando anche Ambra Angiolini, che negli ultimi giorni infatti si era mostrata sui social nella prima foto in spiaggia dell’anno, davanti ad un meraviglioso tramonto dell’isola siciliana.

L'intervento dei vigili del fuoco per spengere l'incendio

L’obiettivo era simulare un piccolo incendio a scopi cinematografici, ma per errore lo staff sul set lo avrebbe fatto esplodere per davvero. A raccontare l’incidente è la Repubblica Palermo, che parla dell’immediato intervento sul posto dei vigili del fuoco (quelli veri che hanno sostituito gli attori) per spegnere le fiamme anche con l’aiuto di canadair ed elicotteri. Secondo quanto riportano fonti investigative, il piccolo rogo sarebbe dovuto rimanere sotto controllo, quando si è acceso sempre di più a causa del forte vento di scirocco. “Il rogo ha interessato oltre un ettaro di macchia mediterranea”, hanno raccontato i residenti secondo quanto riporta Repubblica. I carabinieri della compagnia di Milazzo comunque hanno avviato indagini sul caso.

La fiction Rai con Ambra Angiolini sulla Protezione civile

Il progetto in questione è una fiction diretta da Marco Pontecorvo e interpretata per l’appunto da Ambra Angiolini. Lo stesso regista aveva firmato la serie di Rai 1 dedicata alla tragedia del piccolo Alfredo. Nel cast, anche Andrea Bosca, che ha già recitato nella fiction Makari nel panno di Teodoro capo di Suleima, e l’attore agrigentino Angelo Maria Sferrazza. Non a caso in questi giorni Bosca aveva raccontato delle condizioni meteo poco favorevoli che avevano reso difficili gli spostamenti alle Isole Eolie.