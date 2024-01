La Rai blocca Protezione Civile, la fiction girata a Stromboli che provocò l’incendio dell’isola La Rai blocca la messa in onda della fiction con Ambra Angiolini dal cui set partirono le fiamme che poi hanno distrutto decine di ettari di vegetazione. Su decisione dell’amministratore delegato Sergio “non andrà in onda almeno fino a quando l’indagine giudiziaria non accerterà i responsabili dell’incendio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La Rai ha deciso che bloccherà la messa in onda della fiction Protezione Civile, dal cui set partirono un incendio che danneggiò pesantemente l'isola. Dopo le pressioni degli isolani e della senatrice messinese di Italia Viva Dafne Musolino, l'azienda ha deciso che congelerà la messa in onda della fiction con protagonista Ambra Angiolini fino a quando non ci saranno risvolti giudiziari certi su quanto accaduto.

Era la notte tra il 25 e il 26 maggio del 2022, a Stromboli, quando un devastante incendio partito dal set della della fiction "Protezione civile”, Ambra Angiolini protagonista, danneggiò pesantemente l'isola distruggendo decine di ettari di macchia mediterranea. Un evento che ha provocato indirettamente effetti devastanti anche il 12 agosto dello stesso anno, con la devastante alluvione che colpì l'isola e i cui effetti si ingigantirono per l'assenza di vegetazione.

Negli ultimi mesi la cittadinanza, rappresentata in commissione di vigilanza Rai proprio da Musolino, ha sollecitato l'azienda a valutare la situazione. La Repubblica Palermo riporta le parole di Dafne Musolino, che ha annunciato l'intenzione dell'azienda di fermare la fiction: "In commissione di vigilanza ho chiesto all’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, alcuni chiarimenti sulla posizione dell’azienda. E il dottor Sergio ha detto che Protezione civile non andrà in onda. Almeno fino a quando l’indagine giudiziaria non accerterà i responsabili dell’incendio".

La vicenda dell'incendio resta ancora da chiarire in relazione alle specifiche responsabilità. A pochi giorni dai fatti,il produttore della fiction Matteo Levi sosteneva di aver chiesto l'autorizzazione al Comune: "Noi abbiamo chiesto al Comune un permesso specifico per tutte le giornate di riprese, se poi serviva un'autorizzazione della Forestale penso che sia compito del Comune dirci: ‘Per questo non basta la nostra autorizzazione'. Tra l'altro credo che la zona dell'incidente non fosse neppure sotto il controllo della Forestale". Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, in un'intervista rilasciata a QdS.it, forniva un'altra versione: "Noi abbiamo ribadito che l’autorizzazione valeva soltanto per questioni di competenza del Comune, non certamente per un fuoco, anche se simulato".