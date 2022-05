Incendio Stromboli, Ambra Angiolini in lacrime e il regista Marco Pontecorvo: “Sono devastato” Proseguono le indagini sull’incendio a Stromboli. Repubblica ha raccolto le prime reazioni di Ambra Angolini e del regista Marco Pontecorvo. Le fiamme sarebbero partite dal set della fiction “Protezione Civile”.

A cura di Daniela Seclì

A poche ore dall'incendio che ha devastato Stromboli, arrivano le parole di Ambra Angiolini e del regista Marco Pontecorvo. Le fiamme che hanno causato il disastro ambientale sarebbero partite dal set della fiction Rai Protezione Civile. Il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Adornato, ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica dei fatti e i responsabili della vicenda.

Le lacrime di Ambra Angiolini

La pronta reazione degli abitanti di Stromboli è stata essenziale per evitare che ci fossero vittime tra la popolazione. È Repubblica a raccogliere il primo commento di Ambra Angiolini dopo il tragico evento: Ambra Angiolini "piange al telefono", si legge. Poi le parole dell'attrice protagonista della fiction: "Sono qui, con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile". Le fiamme, domate dopo 0re, erano ripartite in serata. Attualmente la situazione sarebbe sotto controllo.

Il dispiacere di Marco Pontecorvo

I carabinieri hanno ascoltato il regista Marco Pontecorvo e alcuni membri della troupe che quando è scoppiato l'incendio erano sul set. Pontecorvo, su Repubblica, si è detto devastato:

"Sono distrutto, devastato, angosciato. Non erano in atto riprese ma solo la preparazione per la scena da girare poco dopo. Scena che esisteva sulla sceneggiatura ed era prevista nella maniera in cui la stavamo approntando per quella giornata come da nostro ordine del giorno. Devo ancora ricostruire quello che è successo perché ero sul set ma distante. So che il vento cambiava direzione continuamente e quando, con il buio, i Canadair ci hanno abbandonato senza riuscire a spegnere le fiamme, ci siamo trovati in un incubo".

Eppure il responsabile emergenza dei Vigili Del Fuoco Salvo Cantale ha assicurato che la scena dell'incendio non fosse presente nella sceneggiatura fornita a loro: "Nella sceneggiatura che ci hanno inviato dalla produzione per la fiction della Rai non ci avevano detto che avrebbero appiccato un piccolo fuoco durante le riprese o lo avremmo impedito". L'attore Angelo Maria Sferrazza, anche lui nel cast della serie Protezione Civile, a Fanpage.it ha dichiarato che nella versione della sceneggiatura da lui letta, l'incendio non compariva. Ma ha aggiunto che spesso le scene si evolvono via via. Dunque, non è da escludere che potesse esistere una versione più aggiornata.

Il comunicato della società di produzione 11 marzo film

Intanto, la Rai ha declinato ogni responsabilità, chiarendo che il progetto era curato da "11 marzo film". In queste ore, la società di produzione è intervenuta con un comunicato:

"Tutti i necessari permessi ed autorizzazioni erano stati acquisiti e la realizzazione di ogni scena affidata a professionisti di sicura esperienza e competenza, l’accaduto è dovuto al caso e all’imprevedibilità".

Il sindaco di Lipari: "Non ho concesso alcuna autorizzazione"

Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, si è detto pronto a intraprendere tutte le iniziative necessarie per accertare chi siano i responsabili. Ha chiarito, poi, di non avere concesso alcuna autorizzazione a simulare un rogo per questioni sceniche: