Ambra mai più a Stromboli con la troupe: le reazioni dopo la decisione degli abitanti Dopo il no di Stromboli al ritorno della fiction con Ambra, tutti aspettano l’arrivo del capo della protezione civile per risposte definitive all’emergenza.

Nuovi dettagli sulla vicenda di Stromboli e del rogo durante la produzione della fiction con Ambra Angiolini. Come è noto, l'attrice era anche tornata sull'isola per dare una mano alla cittadinanza e, ora che la produzione ha chiesto di tornare per completare le riprese, è arrivato il secco no di tutta la cittadinanza: "Non se ne parla nemmeno". Nell'edizione odierna de La Repubblica, nuove dichiarazioni dopo la decisione arrivata da un'assemblea che si è tenuta nella giornata di ieri, 4 settembre.

I fatti

Era il 25 maggio quando un incendio partì dal set della fiction con Ambra Angiolini, poi c'è stato il nubifragio del 12 agosto che ha colpito il paese con ondate di fango. La vegetazione scomparsa a causa dell'incendio non è riuscita a trattenere tutto quel fango. Proprio in quella occasione, ci fu l'arrivo di Ambra per dare una mano, anche per provare a distendere il clima. Stromboli però ha detto di no a un ritorno delle telecamere sull'isola. Oltre centocinquanta residenti che in un'assemblea hanno espresso il loro dissenso. Il sindaco Gullo comunicherà la decisione alla 11 Marzo Film. Come ha spiegato: "Non hanno mai avuto alcuna volontà di collaborazione dopo il rogo".

Foto Twitter – credits Sebastiano Cannavò

Cosa succede adesso

Molti continuano a pensare che la fiction potrebbe continuare a dare grande visibilità a Stromboli, ma i rapporti sono ormai compromessi. La sensazione è quella di una risposta orgogliosa data da una comunità che ha subito troppi danni e non ha paura di rifiutare turisti mantenendo intatta la propria integrità. Ora a Stromboli tutti aspettano l'arrivo di Fabrizio Curcio, il capo della protezione civile, che dovrà dare qualche risposta. Per quanto riguarda la fiction, la produzione dovrà molto probabilmente cercare altre location. Da Stromboli, per adesso, non arriva nessun tipo di apertura a proseguire.