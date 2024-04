Protezione Civile con Ambra Angiolini, Rai Fiction incontra gli abitanti di Stromboli che dicono no alla messa in onda

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La vicenda legata alla fiction Rai Protezione civile si arricchisce di un nuovo tassello. Il 25 maggio 2022, mentre si stava girando la serie con Ambra Angiolini, dal set è divampato un incendio che ha messo in ginocchio Stromboli. La Rai ha bloccato la messa in onda della serie, ma in queste ore c'è stato un ulteriore sviluppo.

Stromboli, Rai Fiction ha incontrato la popolazione e il sindaco

Come riporta il Corriere della Sera, la Rai ha cercato un punto di incontro con gli abitanti di Stromboli, permettendo loro di guardare la prima puntata della fiction e di decidere se possa andare in onda o meno. Riccardo Gullo, il sindaco, ha apprezzato il gesto riconoscendo che la Rai non è "responsabile del disastro" partito dal set della fiction prodotta dalla Società "11 Marzo". Così, in queste ore si è tenuto un incontro pubblico che ha portato a un dibattito decisamente acceso. Per gli abitanti la serie non deve andare in onda. L'incendio che ha devastato Stromboli è una ferita aperta.

Gli abitanti di Stromboli dicono no alla fiction Protezione civile

I vertici di Rai Fiction, la direttrice Maria Pia Ammirati e il vice Ivan Carlei, hanno incontrato la popolazione di Stromboli e il sindaco Riccardo Gullo: "Siamo qui per incontrarvi, per rispondere di un danno fatto da altri" poi hanno espresso la propria solidarietà a chi ha visto Stromboli piegata dall'incendio. Ne è seguito un confronto durante il quale la popolazione ha potuto esprimere il proprio dolore per l'accaduto e le perplessità relative all'eventuale messa in onda della fiction. Riccardo Gullo ha voluto che il confronto fosse pubblico perché coloro che vivono quotidianamente Stromboli avevano il diritto di parlare del dramma vissuto. Così, c'è chi ha spiegato che nessuno dovrà "monetizzare" su questo disastro e chi ha sostenuto che "quelle scene odorano ancora di bruciato". Su un volantino firmato da parte della comunità:

Perché siete qui? Perché insistete tanto? Come finisce la vostra fiction? Con la Protezione Civile che salva tutti? Beh, il 25 maggio, mentre l'isola bruciava, le divise della Protezione Civile erano ben chiuse nei vostri bauli, i mezzi non pervenuti, il personale era solo quello volontario.

La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, alla fine dell'incontro – come riporta Corriere.it – ha spiegato:

Noi siamo venuti a capire le posizioni, a portare il messaggio dell'azienda, a dire che abbiamo fatto un bel lavoro e che siamo stati pure noi un po' danneggiati. È stata una discussione vivace, loro sono contrari. Ne parlerò con i vertici. […] La Rai resterà vicina all’isola e ai suoi abitanti, a questa comunità così unita e ferita, che certamente merita tutta la nostra solidarietà e sostegno.

Il sindaco ha chiesto che la fiction Protezione Civile non vada in onda almeno fino al completamento delle indagini: "Solo quando la magistratura avrà fatto il suo lavoro, accertando tutte le responsabilità, solo quando avremo certezza dell’assoluta estraneità della Rai rispetto a quanto accaduto, ritorneremo sulla strada della collaborazione e del dialogo. La Rai è un’istituzione pubblica, e il nostro rapporto di interlocuzione potrà riprendere in maniera serena quando tutto sarà chiarito".