Sindaco e cittadini di Stromboli contrari a prosecuzione riprese fiction Rai: le motivazioni Stromboli dice no alla prosecuzione delle riprese della fiction Rai sulla Protezione civile dopo l’incendio sviluppatosi lo scorso 25 maggio. Il sindaco: “Il no è motivato dall’atteggiamento tenuto dalla produzione, a proposito dell’incendio, sia nei confronti della popolazione che dell’amministrazione comunale”.

A cura di Redazione Spettacolo

Stromboli dice no alla prosecuzione delle riprese della fiction Rai sulla Protezione civile. Lo scorso 25 maggio, sul set di quest'ultima si sviluppò l'incendio che ha carbonizzato circa 5 ettari della vegetazione dell'isola, lasciando la montagna completamente spoglia, dalla quale poi, il 12 agosto, per via del dilavamento, è venuto giù il fiume di fango e massi che ha investito il centro abitato.

Le motivazioni del rifiuto: parla il sindaco Riccardo Gullo

Il rigetto della richiesta di prosecuzione delle riprese della società di produzione "11 Marzo film" è arrivato dalla stragrande maggioranza dei cittadini, circa un centinaio, intervenuti ieri sera nel consueto incontro settimanale con il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. Il sindaco ha tenuto a condividere le foto dell'incontro sui suoi social, ribadendo l'importanza del tema e la necessità di misure che corrispondano al volere suo e della cittadinanza tutta.

Sì perché il rifiuto imposto a gran voce alla riprese è anche dell'amministrazione comunale liparese, tant'è che Gullo lo ha così spiegato, soffermandosi sui motivi che hanno condotto loro e gli abitanti di Stromboli a rifiutarsi di collaborare ancora con la società in questione:

Leggi anche Rita Dalla Chiesa candidata alle politiche del 25 settembre, Rai rinvia la fiction dedicata al padre

Il no è motivato dall'atteggiamento da loro tenuto, a proposito dell'incendio, sia nei confronti della popolazione che dell'amministrazione comunale. Se dovessero cambiare atteggiamento, la possibilità di consentire nuove riprese sarà riproposta alla valutazione degli strombolani.

Ambra Angiolini a Stromboli per dare una mano

L'ultima volta che la notizia è finita sui giornali è stato quando Ambra Angiolini, protagonista della fiction, è tornata sull'isola "per dare una mano". L'attrice si è messa a spalare fango e recuperare oggetti perduti nella zona di Piscità. Non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali alla stampa, ma ha parlato a lungo con le persone dell'isola. Il suo agente ha poi confermato: "È venuta in autonomia, voleva aiutare le persone dell'Isola". Con lei anche due rappresentanti della società di produzione.