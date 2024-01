Incendio Stromboli, il sindaco: “Ambra Angiolini venne e si fece fotografare con la pala in mano” Il sindaco Riccardo Gullo a Striscia la Notizia: “Il risarcimento di 260 mila euro? Non ritengo la proposta soddisfacente tuttavia, a giorni, mi recherò a Stromboli per farla valutare dai cittadini”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

È di queste ore la notizia secondo la quale la serie con Ambra Angiolini, Protezione Civile, non andrà in onda. Roberto Sergio ha deciso di non trasmetterla sulle reti Rai fino a quando "l’indagine giudiziaria non accerterà i responsabili dell’incendio". Il riferimento è all'incendio scoppiato durante le riprese. Le fiamme sarebbero partite proprio dal set della fiction prodotta da 11 Marzo Film e diretta da Marco Pontecorvo. In queste ore, Striscia la Notizia ha aggiunto un ulteriore tassello alla vicenda. Il sindaco di Lipari e Stromboli, Riccardo Gullo, ritiene che 260 mila euro per risarcire Stromboli dopo l'incendio sia una proposta "non soddisfacente".

Incendio sul set di Protezione Civile, offerti 260 mila euro di risarcimento

Il comunicato diramato da Striscia la Notizia, annuncia che nella puntata del tg satirico in onda mercoledì 24 gennaio, l'inviato Pinuccio si occuperà dell'incendio scoppiato sull'isola di Stromboli il 25 maggio 2022, mentre erano in corso le riprese della serie Protezione Civile, con protagonista l'attrice Ambra Angiolini. Come già precisato, la fiction non andrà in onda fino a quando non sarà fatta piena luce sulle circostanze in cui le fiamme sono divampate. Intanto, sembra che la casa di produzione 11 Marzo Film abbia offerto al comune un risarcimento pari a 260 mila euro. Stromboli uscì devastata dall'incendio e, a seguito dell'accaduto, ci fu anche un danno all'economia dell'isola, che non potè contare sul flusso turistico sperato.

Le dichiarazioni del sindaco a Striscia la Notizia

Durante la rubrica Rai Scoglio 24, Pinuccio ha dato la parola al sindaco di Lipari e Strombili Riccardo Gullo, che ha commentato con amarezza il risarcimento proposto dalla casa di produzione:

Non ritengo la proposta soddisfacente tuttavia, a giorni, mi recherò a Stromboli per farla valutare dai cittadini. Al di là del danno materiale, quella dell’incendio fu una notte d’inferno. Il giorno dopo ci sarebbe dovuta essere solidarietà, invece sono andati via tutti. L’attrice (Angiolini, ndr) venne un giorno e si fece fotografare con la pala in mano. La gente ha vissuto malissimo questa cosa.

All'epoca dei fatti, Ambra Angiolini fu immortalata a Stromboli: "Qui per dare una mano", spiegò.