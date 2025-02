video suggerito

Le location di Miss Fallaci, dove è stata girata la serie tv con Miriam Leone su Oriana Fallaci Martedì 18 febbraio alle 21.30 va in onda su Rai 1 “Miss Fallaci”, la serie tv che ripercorre gli inizi della carriera della giornalista Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone: ecco dov’è stata girata la serie. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miriam Leone è Oriana Fallaci in "Miss Fallaci"

Martedì 18 febbraio va in onda su Rai 1 Miss Fallaci, la serie tv che racconta gli inizi della carriera della giornalista Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. Prodotta da Santo Versace con Minerva Pictures e diretta da Luca Ribuoli, la serie in otto episodi, divisi per quattro puntate, racconta la storia della giornalista nata a Firenze alla fine degli anni Cinquanta quando lavora come cronista per il settimanale L'Europeo. Fallaci non ancora trentenne tenta di uscire dagli stereotipi di una professione ancora prettamente maschile, che relega le giornaliste a scrivere di moda e gossip, unici argomenti che secondo i colleghi uomini erano destinati a loro. Fallaci, però, sfrutta l'opportunità di un viaggio negli Stati Uniti, tra New York e Hollywood, per dimostrare la qualità della sua penna e il suo sguardo pungente e ironico sulla società statunitense di quegli anni.

Miriam Leone in una scena di "Miss Fallaci"

I luoghi di Miss Fallaci, la serie tv con Miriam Leone

La serie è basata sui primi due libri della scrittrice I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra. Il regista Luca Ribuoli ha raccontato che la serie è stata girata principalmente a Roma e Firenze. Dopo essere stata staffetta partigiana negli anni della Seconda Guerra Mondiale, Oriana Fallaci nasce e cresce a Firenze, città dove vive fino a quando all'inizio degli anni Cinquanta si trasferisce a Milano per lavorare nel settimanale Epoca di Mondadori e al tempo diretto dallo zio Bruno Fallaci.

Una scena della serie "Miss Fallaci"

Durante gli anni a Firenze, Fallaci consegue la maturità classica al Liceo Galileo e, dopo essersi iscritta a Medicina e poi a Lettere, decise di lasciare l'università e intraprendere la carriera giornalistica anche grazie all'incoraggiamento dello zio. La casa fiorentina di Oriana Fallaci nella serie tv è stata ricostruita negli studi di via Tiburtina. Infatti, Come racconta il regista Luca Ribuoli, le città di Milano, Firenze e New York sono state interamente ricostruite a Roma. "A Roma c'è tutto, come diceva Fellini", racconta Ribuoli. Le ambientazioni newyorkesi, infatti, sono state ricostruite negli a Cinecittà World, ovvero il parco a tema cinematografico situato nella zona di Castel Romano e in prossimità dei celebri studi cinematografici.

Leggi anche La famiglia di Ilary Blasi non è originaria di Roma: qual è il paese dove ancora oggi vive la nonna

Tivoli vista dall'alto

Le scene ambientate a Los Angeles ricreate a Fregene

Gli Stati Uniti sono al centro della storia di Miss Fallaci. Durante il suo viaggio oltreoceano infatti Oriana Fallaci si reca anche a Los Angeles per intervistare diversi divi del cinema. Le spiagge californiane della West Coast sono state ricreate a Fregene, Fiumicino e Anzio, le località balneari più celebri del litorale laziale: macchine d'epoca e costumi anni Cinquanta e Sessanta sono state utilizzate per le riprese che si sono tenute a inizio 2023.

Una veduta dall'alto del litorale laziale

Al grand hotel Duca d'Este di Tivoli Terme, sempre in provincia di Roma, è stata girata una scena ambientata in albergo, mentre altre riprese si sono tenute a Aprilia e Ostia Lido, anche queste trasformate e trasportate indietro nel tempo per adattarsi agli anni Cinquanta e Sessanta.