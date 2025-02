Miss Fallaci, la serie di Rai1 con Miriam Leone su Oriana Fallaci: la trama, il cast e quante puntate sono

video suggerito

Da martedì 18 febbraio su Rai1, va in onda la miniserie Miss Fallaci, sulla storia della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. Sono quattro puntate, divise in otto episodi che raccontano non solo la carriera, ma anche il privato di una delle firme più note del giornalismo italiano.

A cura di Ilaria Costabile

Da martedì 18 febbraio ha inizio Miss Fallaci, serie sulla vita della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. Si tratta di quattro puntate, che andranno in onda in prima serata su Rai1, e incentrate non solo sugli inizi della sua carriera tra la dolce vite romana e lo star system hollywoodiano, ma anche su aspetti, probabilmente inediti, del suo privato. La miniserie è diretta da Giacomo Martelli, Luca Ribuoli e Alessandra Gonnella, ed è stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma.

Le anticipazioni della prima puntata di Miss Oriana del 18 febbraio

La prima puntata si apre a Milano, negli Anni Cinquanta con una giovane giornalista di cinema dell'Europeo: Oriana Fallaci. Il suo intento, però, è quello di ottenere incarichi che siano più prestigiosi e quindi scommette col direttore dell'epoca, che avrebbe ottenuto un'intervista con Marilyn Monroe e parte per Hollywood. La missione, purtroppo, non va a buon fine, ma Fallaci riuscirà a scrivere un pezzo memorabile sulla sua avventura americana. È così che nasce una delle voci più promettenti del giornalismo italiano.

La trama della serie sulla vita di Oriana Fallaci

La miniserie è ambientata negli Anni 50, quando Oriana Fallaci muoveva i primi passi nel mondo del giornalismo, scrivendo per la testa L'Europeo, per il quale scriveva di cinema e spettacolo, sebbene lei stessa non fosse particolarmente entusiasta del compito che le era stato affidato. Ben presto dimostrò una certa tenacia e riuscì ad imporre la sua volontà, che le fece ottenere il suo primo viaggio negli Stati Uniti che segnò una svolta nella sua carriera. Grazie al talento e alla sua audacia la portano a collaborare con testate importanti, raccontando eventi fondamentali come la guerra in Vietnam, in Libano, i moti studenteschi del '68, confrontandosi con esponenti di spicco della politica e della cultura, con interviste che sono diventate poi un modello per il giornalismo d'inchiesta, con uno stile incalzante e pungente. Nella miniserie si fa un racconto anche più dettagliato della sua vita privata: la passione amorose, le delusioni e anche i momenti di solitudine che hanno segnato la sua vita. Si racconta della sua storia d'amore con l'intellettuale greco Alekos Panagulis (Stefano Rossi Giordani), grande amore della sua vita. Ucciso dal regime militare nel 1976, raccontato da Fallaci nel suo libro Un uomo.

Il cast con Miriam Leone: attori e personaggi

Oltre alla protagonista Miriam Leone, che interpreta Oriana Fallaci, nel cast compaiono anche altri nomi italiani di spicco, come Maurizio Lastrico che interpreta Alfredo Pieroni, Francesca Agostini che ha interpreta Giovanna Corsi. Francesco Colella è Attilio Battistini, Leonardo Lidi è Carlo Morganti e Giordano De Plano è Edoardo Fallaci, artigiano fiorentino e padre della protagonista. C'è poi una parte di cast internazionale, a cui sono stati riservati i ruoli delle star che la giornalista ha incontrato nel suo soggiorno a Hollywood e che ha intervistato. L'attore islandese Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Orson Welles, all'americana Debi Mazar è stato affidato il ruolo della giornalista Louella Parsons, ancora Davide Tucci interpretaFrank Sinatra, Simon Merrells è Irving Hoffman. Ken Duken presta il suo volto a Albert Gordon e, infine, Hannah Chinn è la star Shirley Maclaine.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

La miniserie si divide in quattro puntate, a loro volta di due episodi ciascuna e ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti. Oltre all'appuntamento in prima serata ogni martedì, c'è la possibilità di vedere la serie in diretta streaming su RaiPlay, o anche in replica sulla piattaforma.

Dove è stata girata la serie su Oriana Fallaci

Sebbene la serie racconti del viaggio di Oriana Fallaci in America, il cast non si è dovuto spostare dalla Capitale, dove sono stati ricostruiti i principali set, servendosi degli ambienti di Cinecittà. Poi, negli studi cinematografici di Via Tiburtina, sono stati realizzati altri ambienti della serie, tra cui gli interni della casa di Firenze della giornalista. Per le location di Los Angeles, con le sue spiagge, la produzione si è spostata a Fregene, Anzio e altre località del litorale laziale.