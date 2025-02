video suggerito

Miss Fallaci, anticipazioni terza puntata del 4 marzo: Oriana è incinta, l’aborto poi rischia la vita per Alfredo Le anticipazioni della terza puntata di Miss Fallaci, in onda martedì 4 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La trama della nuova puntata della serie con Miriam Leone. La giornalista Oriana Fallaci perde il bambino che aspettava da Alfredo Pieroni. A causa di questa relazione, arriva a un passo dalla tragedia. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miss Fallaci, anticipazioni terza puntata del 4 marzo

Le anticipazioni della terza puntata di Miss Fallaci, in onda martedì 4 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori assisteranno al quinto e al sesto episodio della serie con Miriam Leone, intitolati rispettivamente L'orchidea e Il compleanno. Due episodi particolarmente intensi in cui la giornalista affronta l'aborto e delle pene sentimentali che la portano a un passo dalla tragedia.

Miss Fallaci, anticipazioni terza puntata del 4 marzo

Oriana Fallaci è interpretata da Miriam Leone

Le anticipazioni della terza puntata di Miss Fallaci, in onda martedì 4 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nel quinto episodio, intitolato L'orchidea, la relazione tra Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni si fa sempre più intensa. La giornalista è talmente presa da questa relazione, da esserne quasi ossessionata. Trascura il suo lavoro, che fino a poco tempo prima era la cosa più importante per lei. Alfredo inizia a sentirsi soffocato dalle attenzioni di Oriana. Così, decide di prendere le distanze. Non intende rinunciare alla propria libertà neanche per amore. Oriana, tuttavia, è incinta e il giornalista non vuole saperne di lei. Oriana si rivolge a un ginecologo perché intende interrompere la gravidanza. All'ultimo minuto, cambia idea ma nel cuore della notte un'emorragia le fa perdere il bambino.

Oriana Fallaci rischia la vita per Alfredo Pieroni

Cosa succederà nelle nuove puntate di Miss Fallaci

Nel sesto episodio di Miss Fallaci, intitolato Il compleanno, Oriana Fallaci viene dimessa dall'ospedale dopo aver perso il bambino che aspettava. Torna da Alfredo, nonostante nel frattempo lui l'abbia tradita con Eleanor. Tra loro rinasce la passione travolgente che porta Oriana a compromettere il suo lavoro e poco dopo tornano anche le liti. Oriana comprende che è arrivato il momento di prendere una decisione netta: Alfredo deve decidere, o vive la loro relazione alla luce del sole o non la vedrà mai più. La giornalista attende la sua risposta in albergo, bevendo e assumendo sonniferi. Così, arriva a un passo dalla tragedia.

.