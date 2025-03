Miss Fallaci 2 si farà? La seconda stagione con Miriam Leone è possibile, nella trama nuovi amori e viaggi

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Miss Fallaci 2 si farà? Cosa sappiamo della seconda stagione

Miss Fallaci 2 si farà? La seconda stagione della serie con Miriam Leone che racconta l'intensa vita e gli amori della giornalista Oriana Fallaci è possibile, ma non è detto che sarà realizzata. Fonti vicine alla produzione della serie hanno fatto sapere a Fanpage.it che in effetti c'era l'intenzione di realizzare nuove puntate perché gli spunti per la trama non mancano di certo, ma al momento si attende la decisione ufficiale di Paramount, Minerva Pictures e della Rai. La prima stagione con Miriam Leone, Maurizio Lastrico, Jonathan Silvestri, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Gina Bramhill è stata scritta da Viola Rispoli e Tom Grieves ed è stata diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli, Alessandra Gonnella. Il finale di stagione andrà in onda martedì 11 marzo.

Miss Fallaci 2, come sarebbe la trama della seconda stagione

Miss Fallaci 2, come sarebbe la trama

La trama della seconda stagione di Miss Fallaci sarebbe densa di avvenimenti. I nuovi episodi, secondo quanto apprendiamo, potrebbero essere dedicati al racconto del seguito dell'avventura americana di Oriana Fallaci. La giornalista, nel 1961, si recò di nuovo negli Stati Uniti. Nel corso del suo viaggio visitò le strutture della Nasa e incontrò gli astronauti, seguì la loro preparazione e li intervistò sui programmi spaziali. Inoltre, visse altre storie d'amore che potrebbero essere trattate nella seconda stagione. Insomma c'è ancora tanto da raccontare sulla vita della giovane Oriana, prima che diventasse "la Fallaci" che tutti conoscono.

La conferma ufficiale di Miss Fallaci 2 non è ancora arrivata

Miss Fallaci 2, manca la conferma ufficiale

Al momento, tuttavia, quella della seconda stagione di Miss Fallaci con Miriam Leone resta ancora un'idea, un'intenzione a cui – nel momento in cui scriviamo – manca una prospettiva concreta. È tutto fermo, la scrittura non è ancora iniziata, dunque è ancora prematuro parlare di data di messa in onda o altri dettagli, che risulterebbero mere ipotesi campate in aria. Saranno Paramout, Minerva Pictures e la Rai a decidere il destino della serie.