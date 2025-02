Miriam Leone spiega perché la serie Miss Fallaci è stata doppiata: dove vedere le puntate in lingua originale Miriam Leone interpreta Oriana Fallaci nella serie di Rai1 Miss Fallaci. Intervistata da Fanpage.it, l’attrice ha tracciato un ritratto della giornalista: “È politica in tutto quello che fa, è stata una staffetta partigiana. Divisiva perché dice la verità”. Poi, ha spiegato perché la serie è stata doppiata in occasione della messa in onda su Rai1. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miriam Leone interpreta Oriana Fallaci nella serie Miss Fallaci in onda su Rai1 da martedì 18 febbraio. L'attrice ha raccontato a Fanpage.it come si è approcciata alla storia della giornalista: "È un ruolo intenso, sicuramente una Oriana inedita perché raccontiamo i suoi primi anni di carriera quando lei era la ragazza del cinema dell'Europeo, ma voleva scrivere di politica". L'attrice, poi, ha svelato perché su Rai1 gli attori saranno doppiati e come vedere le puntate di Miss Fallaci in lingua originale.

Miss Fallaci è stata doppiata: "È una serie internazionale, girata in inglese"

Miriam Leone nel ruolo di Oriana Fallaci

Miriam Leone, nell'intervista realizzata da Andrea Parrella per Fanpage.it, ha dichiarato: "Per me Miss Fallaci è un ritorno a Rai1 dopo tanti anni di tante cose fatte. Noi attori lavoriamo ovviamente con diversi broadcaster, con diverse realtà. Rai1 è Rai1". Quindi ha precisato che la serie è recitata in inglese, ma su Rai1 andrà in onda una versione doppiata in italiano. Le puntate in lingua originale saranno disponibili su RaiPlay:

Questa serie è stata doppiata per Rai1 perché in origine è una serie di Paramount+, internazionale, girata quasi per tre quarti in inglese. Infatti su RaiPlay la serie andrà in lingua originale, però noi l'abbiamo doppiata per questo passaggio su Rai1 in prima serata dal 18 febbraio.

Chi è Oriana Fallaci per Miriam Leone

La giornalista Oriana Fallaci

Miriam Leone, infine, ha tracciato un ritratto di Oriana Fallaci, rimarcando il contributo dato al giornalismo e come i temi da lei sollevati siano ancora attuali:

Oriana è un personaggio divisivo perché è un personaggio che nonostante sia, diciamo, apolitico nel senso di politicizzato, è politica in tutto quello che fa. Prende parte, non a caso è stata una staffetta partigiana. È divisiva perché dice la verità, perché dice quello che pensa. È stata una grandissima scrittrice, i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo, in tutte le lingue. È un'icona, una leggenda del giornalismo e della scrittura italiana. Ha fatto dei reportage interessantissimi e ancora oggi attuali come ad esempio "Il sesso inutile" in cui è andata in giro per il mondo a documentare la condizione femminile. Ancora oggi si potrebbe riscrivere, purtroppo, Il sesso inutile di Oriana Fallaci.