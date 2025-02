video suggerito

Miss Fallaci, anticipazioni seconda puntata del 25 febbraio: la storia d’amore tormentata tra Oriana e Alfredo Pieroni Le anticipazioni della seconda puntata di Miss Fallaci, in onda martedì 25 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi della serie con Miriam Leone e Maurizio Lastrico, la giornalista metterà in luce la doppia faccia di Hollywood, poi nascerà un amore tormentato con Alfredo Pieroni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miss Fallaci, anticipazioni seconda puntata del 25 febbraio

Le anticipazioni della seconda puntata di Miss Fallaci, in onda martedì 25 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori assisteranno al terzo e al quarto episodio della serie con Miriam Leone, intitolati rispettivamente Neve a Hollywood e Il grande amante. Nei nuovi episodi, la giornalista metterà in luce la doppia faccia di Hollywood. Gli spettatori, poi, assisteranno alla nascita della tormentata storia d'amore con Alfredo Pieroni. Nel cast anche Maurizio Lastrico, Francesca Agostini, Jóhannes Jóhannesson, Ken Duken, Rosanna Gentili, Giordano De Plano, Francesco Colella, Leonardo Lidi e Debi Mazar.

Miss Fallaci, anticipazioni seconda puntata del 25 febbraio

Oriana Fallaci è interpretata da Miriam Leone

Le anticipazioni della seconda puntata di Miss Fallaci, in onda martedì 25 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Oriana Fallaci intende raccontare l'altra faccia di Hollywood. Sa bene che dietro al luccichio e alla vita glamour delle star si nasconde molto altro. Riesce a raggiungere il suo obiettivo. La giornalista, infatti, avvia una collaborazione con il produttore Albert Gordon. Accetta di scrivere degli articoli per lui. In cambio, non solo può accedere agli studi ma può anche avvicinare le sue star che le danno un quadro desolante su ciò che accade lontano dalla luce abbagliante dei riflettori. Così, la giornalista firma nuovi articoli memorabili. Ma l'aiuto di Gordon non è di certo disinteressato. L'uomo proverà a sedurla, così Fallaci deciderà di mollare tutto e tornare a casa.

L'amore e l'intervista a Frank Sinatra

Cosa succederà nelle nuove puntate di Miss Fallaci

Nella seconda puntata della serie Miss Fallaci con Miriam Leone, si aggiungerà alla storia della nota giornalista, uno sguardo sulla sua vita privata. Oriana, infatti, rivede il giornalista Alfredo Pieroni. Tra loro nascerà una intensa e tormentata storia d'amore. Secondo molti, fu il primo vero grande amore per Oriana. Pieroni deve rientrare a Londra e la giornalista avverte il desiderio di partire con lui. Ma, il lavoro la richiede altrove. Oriana Fallaci, infatti, deve intervistare Frank Sinatra. Inizialmente le cose non si mettono bene, poi la giornalista riesce a portare a termine il suo compito. Ricuce i rapporti anche con Jo e si prepara a lasciare gli Stati Uniti per ricongiungersi ad Alfredo. Non sa di non essere l'unica donna nella vita di Pieroni.