video suggerito

Miriam Leone: “Scoprii di essere incinta sul set di Miss Fallaci, ma non potevo dirlo a nessuno” Miriam Leone ospite di Stasera c’è Cattelan ha raccontato che durante le riprese di Miss Fallaci scoprì di essere incinta. Lo rivelò ai suoi colleghi soltanto al termine delle riprese, ma la loro risposta la spiazzò. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miriam Leone ospite di Stasera c'è Cattelan in onda in prima serata su Rai 2 ha parlato di Miss Fallaci, la serie tv in onda il martedì in prima serata su Rai 1, che la vede protagonista nei panni di Oriana Fallaci. L'attrice ha raccontato di aver girato la fiction mentre era incinta del suo primo figlio, nato nel 2023, ma non lo disse a nessuno.

Le parole di Miriam Leone a Stasera c'è Cattelan

Miriam Leone ha parlato del suo lavoro per Miss Fallaci, la serie di cui è protagonista in onda il martedì sera in prima serata su Rai 1. L'attrice ha raccontato che dopo due mesi dall'inizio delle riprese scoprì di essere incinta, ma non lo disse a nessuno. "Il progetto è durato sei mesi, io dopo due mesi ho scoperto di essere incinta. I primi tre mesi la gravidanza è a rischio, non potevo dirlo a nessuno" ha raccontato aggiungendo di aver provato a smascherare i kg in più mostrandosi spesso affamata. Ad Alessandro Cattelan e al pubblico di Rai 2 poi ha rivelato che quando svelò a tutti la tenera notizia, a fine riprese, per nessuno fu una sorpresa. "Dopo 4 mesi, l'ultimo giorno girammo a Sofia, salirono le costumiste sul camper e c'era mio marito che ogni sera mi diceva "Possibile che non si sono accorti di niente?". Io dicevo "Nessuno ha capito niente". A fine riprese lo dissi, ma già lo sapevano tutti. Le costumiste mi risposero "Sono mesi che ti allarghiamo i costumi di nascosto". L'attrice ha continuato rivelando di aver anche sceneggiato un episodio della fiction di cui è protagonista: "La mia sceneggiatura capita nel momento in cui raccontiamo la storia d'amore. Io non leggo mai quando danno l'intenzione, quindi non le scrivevo".

"Un regista mi ha cercato per il suo film"

Miriam Leone alla domanda "Rispondi ai numeri sconosciuti?" di Cattelan, ha risposto svelando di essere stata cercata da un regista per un nuovo film: "Dipende. Oggi ho risposto a un numero sconosciuto, era un regista, non vi dirò chi, che mi cercava per un suo film".