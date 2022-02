Blanco da bambino: l’adorabile scatto dell’infanzia con capelli biondi e cappellino Blanco ha trionfato al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con il brano “Brividi” e ora tutti vogliono conoscere ogni dettaglio sulla sua vita. In sanno com’era da bambino? Ecco una foto dell’infanzia, quando non avrebbe mai immaginato di raggiungere il successo.

A cura di Valeria Paglionico

Blanco, nome d'arte di Riccardo Fabbriconi, è il cantante più richiesto del momento: dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con il brano Brividi, tutti vogliono conoscere ogni singolo dettaglio della sua vita. Ha quasi 19 anni, prima di darsi alla musica era un talentuoso calciatore (difensore per la precisione), non ha mai avuto problemi con la nudità e ha numerosi tatuaggi dal significato simbolico sparsi sul corpo. Com'era da bambino, quando non avrebbe mai immaginato di calcare il palcoscenico più ambito del nostro paese? È stato lui stesso a soddisfare la curiosità dei fan postando sui social un dolcissimo scatto dell'infanzia.

La foto di Blanco da piccolo

Avete mai spulciato il profilo social di Blanco? Dopo la vittoria di Sanremo a molti è capitato di farlo e, tra foto in boxer e smorfie rivolte in camera, ad attirare e attenzioni del pubblico è stato soprattutto uno scatto risalente alla sua infanzia. Com'era il rapper da piccolo? Adorabile: aveva i capelli biondi, indossava le classiche polo e si divertiva a prendere in prestito i cappellini "da grande". All'epoca non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventato famoso ma aveva già il sorriso smagliante che ancora oggi lo contraddistingue. Certo, non saranno passati neppure 15 anni da quando è stato realizzato quello scatto, ma è chiaro che da allora ad oggi la vita di Riccardo è stata totalmente rivoluzionata.

Il debutto di Blanco al Festival di Sanremo

Blanco , l'icona fashion di Sanremo 2022

Era da circa un anno che Blanco aveva cominciato a scalare le classifiche del nostro paese ma la consacrazione del suo successo è arrivata a Sanremo 2022. Sul palco dell'Ariston ha dimostrato non solo di essere un artista talentuoso ma anche un'icona di stile libera, contemporanea e anti-convenzionale. I suoi mantelli sono passati alla storia, le sue maglie trasparenti sono riuscite a "spogliarlo" pur lasciandolo vestito, il suo completo celeste ha lasciato in mostra i tatuaggi sulla pelle. Insomma, Blanco si è aggiudicato il podio sanremese anche quando si parla di look: insieme a Mahmood è stato il più cool del Festival.