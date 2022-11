Billie Eilish sul red carpet col fidanzato: il debutto di coppia è in pigiama, vestaglia e piumone Billie Eilish ha partecipato al LACMA Art+Film Gala col nuovo fidanzato Jesse Rutherford. I due hanno calcato il red carpet con degli originali look “da notte”, apparendo adorabili in coordinato con pigiama, vestaglia e piumone.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend Los Angeles è stata illuminata da uno degli eventi più attesi dell'anno, il LACMA Art+Film Gala. Si tratta di una cerimonia di premiazione organizzata dal Los Angeles County Museum of Art che anche quest'anno è stata finanziata da Gucci, Maison che ha collaborato con il museo in qualità di “presenting sponsor”. Il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star ma, al di là dei soliti look sensuali e glamour come quelli delle sorelle Kardashian-Jenner, c'è stato anche qualcuno che si è distinto per originalità. Di chi si tratta? Di Billie Eilish, che per il debutto col fidanzato Jesse Rutherford a un evento internazionale ha puntato tutto su un completo da notte.

Billie Eilish e Jesse Rutherford vestono coordinati

Billie Eilish non potrebbe essere più innamorata e non sorprende che abbia presentato pubblicamente il nuovo fidanzato Jesse Rutherford. È proprio con lui che ha calcato il red carpet del LACMA Art+Film Gala 2022, apparendo per la prima volta in sua compagnia a un evento internazionale e glamour. Qual è il dettaglio che accomuna i due? A quanto pare hanno entrambi un animo rivoluzionario e alternativo e lo hanno dimostrato con la loro scelta di stile. Hanno detto no ai classici abiti glamour e ai completi eleganti su misura, all'ambita cerimonia hollywoodiana hanno sfoggiato degli originali look da notte (anche se iper griffati).

Billie Eilish e Jesse Rutherford in Gucci

Il look di coppia è "da notte"

Per il primo red carpet di coppia con Jesse Rutherford Billie Eilish si è affidata all'audacia della Maison Gucci, che ha realizzato per lei uno slip dress in seta e pizzo con dei maxi spacchi laterali, modello che sembra essere una vera e propria camicia da notte. Per completare il tutto ha scelto una vestaglia coordinata e una mascherina da occhi, di quelle che vengono usate per addormentarsi. Lui ha preferito un completo pigiama sempre in seta di Gucci e un paio di pantofole di pelo logate. Per abbracciarsi al calduccio, inoltre, i due hanno pensato bene di coprirsi con un piumone decorato all-over con l'iconico pattern con la doppia G (lo stesso che appare su tutti gli accessori degli outfit di coppia). Tra pigiami e piumoni la coppia non sembra essere pronta per andare a dormire?

