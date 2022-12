Billie Eilish, il mega party per i 21 anni: si veste da Babbo Natale e arriva in slitta Billie Eilish ha compiuto 21 e ha organizzato una festa tutt’altro che tradizionale. Il party era a tema natalizio e, oltre a essere arrivata in slitta, ha sfoggiato anche un abito da Babbo Natale ma in versione sexy.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Billie Eilish: ha compiuto 21 anni e non potrebbe essere più felice, visto che, nonostante la giovane età, vanta già un curriculum di tutto rispetto. Ha vinto innumerevoli premi, ha girato il mondo con i suoi tour e con ogni hit che lancia riesce a scalare le classifiche: insomma, si può dire assolutamente soddisfatta dei traguardi raggiunti. Non sorprende, dunque, che si sia voluta concedere un maxi party per celebrare il suo compleanno. Non solo tra gli invitati c'erano moltissime star, prime tra tutte Hailey Bieber e Kendall Jenner, la serata era anche a tema natalizio e più o meno tutti hanno indossato abiti e accessori a tema.

Il party di compleanno natalizio di Billie Eilish

La festa per i 21 anni di Billie Eilish è stata letteralmente spettacolare e non solo perché, tra brindisi, balli scatenati e una maxi torta, ha permesso a tutti di divertirsi alla follia, ha anche dato ufficialmente il via al periodo natalizio. Outfit, addobbi, festoni e luci erano tutti a tema natalizio e hanno reso l'atmosfera ancora più magica. È stata però soprattutto la popstar a spopolare, il motivo? Innanzitutto è arrivata al The Edition a West Hollywood a bordo di una slitta e, come se non bastasse, si è anche vestita da Babbo Natale con un look coordinato a quello del fidanzato Jesse Rutherford (come fatto agli ultimi LACMA Art+Film Gala).

Billie Eilish vestita da Babbo Natale

Billie Eilish si trasforma in Babbo Natale

Siamo sempre stati abituati a vedere le star spaziare tra abiti da sera, completi scintillanti e minidress audaci per le loro feste di compleanno, ma Billie Eilish ha stravolto il tradizionale "dress code da birthday party". Per festeggiare i 21 anni si è vestita da Babbo Natale ma in versione sexy. Ha infatti indossato un mini abito di velluto rosso, un modello aderente con gli orli in pelliccia bianca, coordinato a dei guanti al gomito e a un mantello in tinta. Per completare il tutto ha scelto una maxi cintura nera e degli orecchini a cerchio d'argento, lasciando i capelli nero corvino sciolti e lisci. Così facendo, ancora una volta ha messo in mostra il suo animo originale e sopra le righe: in quanti prenderanno ispirazione da lei per i compleanni festeggiati a dicembre?