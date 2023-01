Billie Eilish e la fatica di accettare se stessi: “Provavo rabbia verso il mio corpo” Billie Eilish si è aperta in una lunga intervista a Vogue: ha parlato del rapporto con il suo corpo, la ragione per cui vestiva oversize e l’ansia generata dalla crisi climatica.

A cura di Beatrice Manca

La popstar Billie Eilish ha appena compiuto 21 anni e ha segnato questo traguardo conquistando il servizio di copertina di Vogue. La cantante appare sulla cover digitale animata con i capelli nero corvino, la frangetta e un top con le spalle nude, mentre alle sue spalle appaiono immagini della natura. Al centro dell'intervista, infatti, ci sono la crisi climatica e la salvaguardia dell'ambiente, ma la cantante si è anche aperta su un tema che la sta particolarmente a cuore: il bodyshaming e il rapporto difficile con la propria immagine.

Billie Eilish e l'odio verso il proprio corpo

Tutti ricordiamo gli outfit oversize che hanno caratterizzato l'esordio di Billie Eilish prima della svolta glamour con corsetti e abiti iperfemminili. La cantante ha spiegato che "nascondere" le proprie forme aiutava a farla sentire meglio rispetto alla propria immagine, specialmente quando era più giovane: "Durante l'adolescenza ho attraversato una fase in cui odiavo me stessa, molto dipendeva dalla rabbia verso il mio corpo e da quanto dolore mi causava". Ha spiegato che c'è voluto un lungo percorso prima di accettare che il suo corpo non era suo nemico, ma una parte fondamentale di se stessa.

Billie Eilish parla dell'ansia per la crisi climatica

Per la cover digitale di Vogue Billie Eilish ha indossato un completo Balmain e ha incontrato un gruppo di attivisti per parlare della crisi climatica. "La cantante vincitrice di un Grammy – ha scritto la rivista – ora ha un nuovo obiettivo: salvare il pianeta". La cantante non mangia carne: già in famiglia seguiva una dieta vegetariana che poi è diventata strettamente vegana. Nell'intervista Billie Eilish ha parlato della sua "eco-ansia", cioé la paura dei cambiamenti climatici, un fenomeno reale che colpisce sempre più persone. Un'emergenza che neanche la moda può più ignorare.