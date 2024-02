BigMama ieri e oggi: com’era la cantante prima del successo BigMama è una rapper in gara al Festival Sanremo 2024. Nota per il suo talento nel freestyle, la cantante è una performer amatissima dai giovani: una grinta che porterà sul palco dell’Ariston e che aveva già quando era bambina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

BigMama

BigMama è uno dei volti emergenti della musica italiana. Marianna Mammone, nome all'anagrafe dell'artista campana, è una delle rapper più amate dai giovanissimi. Nata il 10 marzo 2000, la cantante inizia a pubblicare le sue canzoni a soli 16 anni. Simbolo della lotta contro il bullismo e già icona queer, è in gara al Festival di Sanremo 2024 con La rabbia non ti basta. La grinta di BigMama è già nota al pubblico dell'Ariston: lo scorso anno l'artista si è esibita insieme a Elodie nella serata delle cover, duettando con lei sulle note di American Woman. Un'energia vitale che ritroviamo anche nelle sue foto da piccola postata subito dopo aver scoperto di essere tra i cantanti in gara a Sanremo.

BigMama da piccola

Lo scorso dicembre, dopo che Amadeus aveva annunciato la sua presenza a Sanremo, la cantante ha postato sul suo profilo Instagram una foto di quando era solo una bambina. Capelli corti biondo caramello, occhi accesi e quell'espressione un po' ribelle: anche quando aveva soli pochi anni, BigMama è rimasta la stessa. Lo sguardo profondo di ieri è anche quello di oggi. Accanto alla foto, poi, la rapper ha aggiunto una descrizione quasi incredula: "Non so cosa dire, sono scioccata e senza parole.

Grazie per aver sempre creduto in te stessa. Ci vediamo a Sanremo, che hai combinato mamma mia". BigMama, inoltre, ha scelto una collaborazione tutta al femminile per la serata delle cover e dei duetti, come annunciato da Amadeus. La rapper si esibirà sulle note di Lady Marmalade con Gaia, la Nina e Sissi. Una performance simbolo del girl power. La cantante ha scelto questo pseudonimo perché "questo nome le permette di affrontare le sue fragilità e mostrare al mondo le sue cicatrici attraverso la musica".