BigMama costretta a cambiare vestito prima dell'esibizione: "Ho spaccato la tuta in latex" BigMama, ospite di Stasera c'è Cattelan, ha raccontato un retroscena accaduto a Sanremo nella serata delle cover. All'ultimo momento ha dovuto cambiare outfit.

A cura di Giusy Dente

BigMama in Lorenzo Seghezzi nella seconda serata

Per BigMama il Festival di Sanremo 2024 ha rappresentato un importante momento di crescita, non solo professionale. Portare su un palco così prestigioso una canzone così intima e personale, è stato motivo di orgoglio, il definitivo riscatto dopo anni di bullismo e body shaming. Cantare La rabbia non ti basta davanti a milioni di persone, mettendo la propria storia in musica e mettendo a nudo la propria anima, è stata la prova della sua crescita, della sua maturazione come artista e come persona. Oggi non è più spaventata, oggi non è più arrabbiata, ha solo voglia di essere felice, di vivere la vita senza nascondersi, inseguendo i propri sogni senza farsi scalfire dall'odio. Anche per questo ha scelto di accompagnare le esibizioni, serata dopo serata, con look molto audaci, capaci di rappresentare la sua vena forte e decisa. A proposito dei suoi outfit, però, nessuno sa che c'è stato un problema nel backstage proprio poco prima di un'esibizione; questo ha richiesto un repentino cambio di programma!

BigMama in Lorenzo Seghezzi nella serata finale

I look di BigMama a Sanremo

Sul palco dell'Ariston, BigMama si è imposta con look studiati alla perfezione, firmati da Lorenzo Seghezzi e Salvatore Vignola. Da quello in stile suora blasfema al total black con unghie extra long elaboratissime, ha cercato di comunicare tutta la forza delle donne. I suoi outfit erano un messaggio potente: l'invito a prendersi il proprio spazio senza chiedere permesso e soprattutto, senza farsi sbattere le porte in faccia, ma avanzando fiere senza farsi scalfire dalla cattiveria, credendo sempre nei propri sogni.

BigMama in Lorenzo Seghezzi nella serata delle cover

Il retroscena del look di Sanremo

Ospite di Alessandro Cattelan su Rai2 a Stasera c'è Cattelan, BigMama ha raccontato le emozioni provate a Sanremo, una settimana che ha vissuto intensamente. Si è soffermata su un episodio divertente in particolare, accaduto nella serata dedicata alle cover, proprio poco prima dell'esibizione, che l'ha costretta a dover modificare l'outfit poco prima di entrare in scena:

Io l'anno scorso sono andata a Sanremo per duettare con Elodie e avevo un vestito di latex molto bello, sembravo la versione sexy di Spiderman: in latex, ma comodo. Quest'anno abbiamo deciso invece di indossare dei corsetti ogni sera. Come rendere più difficile l'unica cosa che bisogna fare a Sanremo, ossia cantare? Mettiamo una tuta di latex sotto al corsetto! Immaginate la scena: me nuda con la gente che mi veste, perché sotto al latex non puoi avere nulla. Si inizia con l'olio, poi il borotalco, poi puoi essere vestita. Cosa succede: per la serata delle cover dovevo fare una mossa da bona. L'ho voluta provare un paio di volte, per capire se ci riuscivo col latex. Dopo aver fatto make-up e capelli scendo giù, il van era fuori, le altre ragazze erano già all'Ariston. Era tutto pronto. Penso: adesso la provo un'ultima volta e vado! Mi abbasso, mi alzo, mi guardo la gamba: tutto il latex spaccato completamente! Abbiamo trovato una tutina, l'abbiamo tagliata e usata come pantaloni. Alla fine è andata bene lo stesso!

BigMama in Lorenzo Seghezzi nella serata delle cover

BigMama ha raccontato l'accaduto con l'ironia che la contraddistingue, strappando un sorriso per la sua spontaneità. A proposito della tuta in latex spaccata ha commentato:

Forse non manteneva così bene tanta abbondanza!