Bianca Censori con corsetto e volto coperto di piume: il look per la festa a Versailles di Kanye West

Kanye West ha festeggiato i 49 anni alla festa di Versailles con un ballo in maschera. Per rispettare il mood della serata Bianca Censori si è coperta il viso di piume ma non ha rinunciato all’audacia.

Kanye West è tra i personaggi dello spettacolo più chiacchierati degli ultimi anni e, nonostante sia finito spesso al centro delle polemiche, continua costantemente a provocare i suoi followers. Lo scorso 8 giugno ha compiuto 49 anni ma sono di recente ha voluto festeggiare in gran stile con la moglie Bianca Censori e un gruppo di amici stretti, cosa ha organizzato per l'occasione? Un ballo in maschera in una location davvero unica: la reggia di Versailles, in Francia. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la consorte del rapper, che ne ha approfittato per sfoggiare ancora una volta uno dei suoi tanto amati look audaci.

Il look per il ballo in maschera di Bianca Censori

Dopo l'outfit "bucolico" e il body trasparente per la mostra in Svizzera, Bianca Censori ha ancora una volta provocato con il suo stile audace. Per la festa a Versailles, infatti, ha puntato tutto su un body a corsetto super aderente, un modello sgambatissimo in raso color crema, con la scollatura strapless, i gancetti lungo l'abbottonatura e un decoro di tulle all'altezza del fondoschiena. Il look si è rivelato "trasformabile", visto che per l'arrivo al castello aveva indossato anche una gonna coordinata dal mood principesco, ovvero resa pomposa da un supporto strutturato sottostante, che però ha tolto nel corso della serata. Per rispettare il dress code "in maschera" ha poi aggiunto un appariscente copricapo di piume che le ha coperto completamente il viso.

Kanye West e Bianca Censori a Versailles

Quanto è costata la festa alla reggia di Versailles

Il festeggiato Kanye West ha invece preferito un più sobrio total black ma con stivali, guanti di pelle e una mascherina che gli ha coperto capo e viso: insomma, era praticamente irriconoscibile. Dopo aver posato con una ventina di amici nella storica residenza arredata con accessori d'oro, candele e una enorme arpa, il rapper ha proseguito i festeggiamenti all'Airelles Château de Versailles, un hotel di lusso all'interno della reggia. Stando alle stime, avrebbe speso quasi 400.000 dollari solo per affittare il castello che un tempo fu la sontuosa residenza di re Sole Luigi XIV e la regina Maria Antonietta.

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