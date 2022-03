Bella Thorne sorprende con il look effetto nudo: sull’abito sottoveste ci sono seno e pancia Bella Thorne ha partecipato con la sorella Dani a una proiezione speciale del film Morbius e per l’occasione ha puntato tutto su un look audace e sorprendente. Il suo abito sottoveste dava l’idea che fosse nuda, visto che sul tessuto aveva stampati seno e pancia.

Bella Thorne non è nuova alle provocazioni ma è nelle ultime ore che è riuscita davvero a sorprendere, lasciando milioni di fan senza fiato. Cosa ha fatto? Ha sfoggiato un look che lasciava pochissimo spazio all'immaginazione, anche se in verità si trattava solo di un'illusione ottica. L'attrice ha preso parte a una proiezione speciale di Morbius a Los Angeles, per la precisione a un esclusivo evento dedicato ai fan del film, e per l'occasione è apparsa sul red carpet in una versione audace e originale. Ha lasciato a casa il fidanzato Benjamin Mascolo e ha portato con lei la sorella maggiore, Dani Thorne: ecco cosa hanno indossato le due.

L'abito sottoveste di Bella Thorne

Bella Thorne è stata tra gli ospiti speciali del Fan Special Screening di Morbius, dove ha sfoggiato un outfit che non poteva passare inosservato. Ha infatti puntato tutto su un aderentissimo abito sottoveste sui toni del rosso, un modello alla caviglia con una sensuale scollatura con dei tagli cut-out sul décolleté. La sua particolarità? Sul tessuto aveva stampati dei disegni realistici di seno, pancia, parti intime e addirittura di un tatuaggio sul fondoschiena, tanto che al primo sguardo si ha l'idea che l'attrice sia completamente nuda. Naturalmente si tratta solo di un'illusione ottica ma tanto è bastato per far perdere la testa ai fan. Per completare il tutto Bella ha scelto un paio di pumps Christian Louboutin rosse col tacco a spillo e gli immancabili gioielli di diamanti.

Bella Thorne con la sorella Dani

Dani Thorne è un'audace dark lady

Dani Thorne, la sorella maggiore di Bella di 29 anni, era già stata su qualche red carpet internazionale in sua compagnia ma solo questa volta ha lasciato libero sfogo alla sua passione per lo stile dark. Ad attirare le attenzioni dei media non sono stati tanto i capelli multicolor (già sfoggiati in passato), quanto piuttosto il completo di pelle total black. La sorella di Bella ha abbinato una micro-gonna decorata con le catene, un crop top che copre "giusto il necessario" a dei maxi anfibi con zeppe e borchie. Ha poi posato sorridente e sicura di sé al fianco della sorella, dando prova di avere tutte le carte in regola per diventare una it-girl dall'animo punk e dark.

