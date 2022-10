Bella Hadid veste d’oro, Yolanda con la tuta nude: mamma e figlia in coordinato sembrano sorelle Ieri sera a New York si è tenuto l’evento God’s Love We Deliver 16th Annual Golden Heart Awards. Tra gli ospiti c’erano anche Bella e Yolanda Hadid: mamma e figlia hanno sfilata fianco a fianco sul red carpet con dei look coordinati, apparendo meravigliose come sorelle.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera New York è stata illuminata da un evento mondano che ha attirato l'attenzione di innumerevoli star: il God's Love We Deliver 16th Annual Golden Heart Awards che si è tenuto a The Glasshouse. Tra le ospiti speciali c'era anche Bella Hadid, una delle modelle più amate e richieste del momento, che ha pensato bene di calcare il red carpet con una persona speciale. A dispetto di quanto si potrebbe immaginare, non si tratta né della sorella Gigi, né del fidanzato Marc Kalman, ma della mamma Yolanda, anche lei ex top model. Le due hanno puntato su dei look glamour coordinati, apparendo meravigliose e super fashion. A primo impatto non sembrano forse essere sorelle?

Il look gold di Bella Hadid

Per sfilare sul red carpet dell'evento newyorkese Bella Hadid ha puntato tutto sugli scintillii. Ha indossato un appariscente abito d'oro ricoperto di paillettes brillanti firmato Michael Kors Collection. Si tratta di un modello con la gonna a campana al ginocchio, le maniche lunghe e una scollatura profondissima che ha messo in risalto décolleté e addominali scolpiti. All'altezza della vita, inoltre, c'è una fibbia rigida che dà vita a un adorabile drappeggio. Per completare il tutto la modella ha optato per un paio di sandali gold alla schiava col tacco a spillo di Dsquared2 e per un'acconciatura raccolta che ha rivelato gli orecchini pendenti tempestati di diamanti.

Bella Hadid in Michael Kors Collection

Yolanda Hadid con jumpsuit, cappotto e stivali abbinati

La mamma Yolanda Hadid non è stata da meno in fatto di stile e, sebbene abbia evitato i lustrini, ha scelto una nuance coordinata al look oro della figlia. L'ex top ha sfoggiato una tutina seconda pelle color nude (sempre di Michael Kors Collection), un modello di maglia con pantaloni aderentissimi e collo alto, abbinata a una maxi cintura in tinta che le ha segnato il punto vita. Anche gli accessori erano coordinati all'outfit, dal cappottino cammello agli stivaletti a punta e col tacco a banana. Manicure total black. orecchini a cerchio d'oro e capelli legati in una coda di cavallo alta e tirata: la mamma delle sorelle Hadid potrà anche avere 58 anni ma continua a essere meravigliosa e affascinante come quando era giovanissima.

