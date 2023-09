Bella Hadid la trasformazione in un cyborg: è irriconoscibile con i capelli rasati La modella torna a posare dopo aver combattuto contro la malattia di Lyme e si svela come non l’abbiamo mai vista per la campagna di Marc Jacobs.

Bella Hadid posa con i capelli rasati per la campagna di Marc Jacobs per la collezione Heaven Autunno/Inverno 2023-24. La più piccola delle sorelle Hadid ha fatto il suo ritorno dopo essersi allontanata dalle scene a causa della malattia di Lyme. Un come-back che ha lasciato a bocca aperta i fan, che hanno visto una donna calva dalla bellezza quasi androgina. Ma la top model non ha avuto un "colpo di testa", a trasformarla in un cyborg del futuro è stata l'intelligenza artificiale e Bella Hadid possiede ancora la sua folta chioma.

Marc Jacobs ha voluto la modella come protagonista della nuova campagna di Heaven, la seconda linea di abbigliamento del marchio. La modella ha posato davanti all'obiettivo di Carlijn Jacobs vestendo i panni di un robot, il look di Hadid era composto da un'armatura disegnata dalla designer Katarzyna Konieczka. L'outfit audace le conferisce un aria quasi aliena, mettendo in scena un futuro distopico governato dalla tecnologia. In un immagine, invece, la modella appare girata di schiena, senza vestiti, indossando solo un earcuff in argento disegnato dall'artista e tatuatore Keegan Dakkar Lomanto; un make.up marcato e intenso, intensifica i tratti della protagonista.

Co-protagonista degli scatti era un'altra Bella Hadid. Accanto alla modella cibernetica ne appariva, infatti, una in carne e ossa, un barlume di luce per l'umanità. Con lo styling di Danielle Emerson, la ventiseienne sfoggia lunghi capelli castani, una minigonna in jeans e una maglia traforata rosa, dalle maniche lunghe e le spalle scoperte; un look molto anni Duemila completato dagli stivali Kiki boot che ispirano l'intera collezione. La fibbia che caratterizza le calzature, infatti, viene inserita anche su gli altri capi proposti oltre che sulla borsa.