Bella Hadid guarita dalla malattia di Lyme: “Sono finalmente in salute, tornerò quando sarò pronta” Con un lungo post accompagnato da alcuni scatti degli ultimi anni, Bella Hadid fa sapere di essere guarita dalla Malattia di Lyme: “Sono finalmente in salute, sto bene, tornerò quando sarò pronta”. Oggi è grata alla vita nonostante il dolore affrontato: “Rifarei tutto, mi ha resto quella che sono oggi”.

A cura di Elisabetta Murina

Bella Hadid ha concluso il suo ciclo di cure per la Malattia di Lyme e ora sta bene. La modella, sorella di Gigi Hadid, ha condiviso un lungo post sui social in cui racconta i traguardi raggiunti, guardando in dietro con orgoglio e ringraziando tutti coloro che l'hanno accompagnata dove è ora: "Rifarei tutto, mi ha reso quella che sono oggi".

Il messaggio di Bella Hadid sui social

“La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di essere cresciuta così e di non essersi arresa”. Inizia così il post che Bella Hadid ha condiviso sul suo profilo Instagram, in cui ripercorre i quasi 10 anni passati a curare la Malattia di Lyme, che le è stata diagnostica nel 2012. Una serie di foto, le "più positive del suo percorso, accompagnano un lungo messaggio in cui fa sapere di stare bene e in cui si dice grata alla vita per essere arrivata dove è ora:

Essere così triste e malata nonostante godessi di molti privilegi e opportunità, e fossi circondata da amore, è stata probabilmente la sensazione più estraniante che abbia mai vissuto. Io sto bene e non dovete preoccuparvi. Non cambierei per nulla al mondo. Se dovessi rivivere tutto questo, per arrivare qui, in questo preciso momento in cui sono, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto da capo.

Poi la modella ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno assistita in questi anni, dalla madre sempre presente ai medici: