Bella Hadid chiude il ciclo di cure per la malattia di Lyme, la sorella Gigi: “Aspetto che torni” Bella Hadid ha appena concluso un lungo e intenso ciclo di trattamenti per la malattia di Lyme, disturbo di cui soffre dal 2012. La sorella Gigi la attende a casa, la dedica su Instagram: “Sono così orgogliosa di lei ed emozionata per il suo ritorno. Quando si sentirà pronta”.

A cura di Gaia Martino

Gigi Hadid nelle ultime ore ha dedicato una Instagram story alla sorella Bella, affetta dal disturbo di Lyme dal 2012. In questo periodo nel quale la supermodella ha concluso il ciclo di cure, la sorella maggiore le ha mostrato la sua vicinanza con parole d'affetto. Con una stories si è detta emozionata per il suo imminente rientro a casa: "Non vedo l'ora che tu possa tornare".

Le parole di Gigi Hadid per la sorella Bella

Bella Hadid, affetta dalla patologia di Lyme dal 2012, ha ricevuto un tenero messaggio dalla sorella Gigi nelle ultime ore. La supermodella dopo averle augurato una pronta guarigione, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute:

Non vedo l'ora che tu possa tornare. Bella ha appena concluso un lungo e intenso ciclo di trattamenti per la malattia di Lyme. Sono così orgogliosa di lei ed emozionata per il suo ritorno. Quando si sentirà pronta.

Anche la madre e il fratello di Bella Hadid sono affetti dalla stessa patologia

A Bella Hadid è stata diagnosticata la malattia di Lyme nel 2012: anche il fratello minore Anwar, 24enne, e la madre Yolanda Hadid, 59 anni, soffrono della stessa patologia. Si tratta di un disturbo noto anche con il nome "borelliosi": viene contratto da un batterio trasmesso dopo il morso di una zecca. Gli unici della famiglia Hadid ad essere sani dalla malattia sono Gigi e il papà Mohamed Hadid. Nel 2016, in seguito alla pubblicazione di mamma Yolanda del libro "Believe Me", Bella parlò così della loro lotta: