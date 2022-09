Bella Hadid in versione Morticia: ora ha i capelli neri extra lisci Bella Hadid ha cambiato drasticamente look dopo aver partecipato alle sfilate di Milano e lo ha rivelato sui social, dove ha condiviso alcuni scatti in versione Morticia con i capelli neri extra lisci.

A cura di Valeria Paglionico

Bella Hadid è una delle modelle più richieste al mondo e da diverse settimane sta partecipando alle sfilate delle Fashion Week che si stanno tenendo tra New York, Milano e Parigi. Di recente è stata tra le protagoniste della sfilata di Versace (la stilista Donatella la sceglie spesso come sua musa) e, sarà stato per una specifica richiesta della designer, che ha mandato in scena le sue spose dark, o perché semplicemente aveva voglia di cambiare, ma la cosa certa è che ha rivoluzionato il suo hair look. Si è trasformata in Morticia con una inedita chioma corvina extra liscia.

Bella Hadid e la passione per gli hair look estremi

Le continue sfilate e gli shooting fotografici di cui è spesso protagonista costringono Bella Hadid a cambiare look con estrema frequenza, anche in modo "temporaneo". Che si tratti di parrucche o di acconciature inedite "reali", non importa, la cosa certa è che non è insolito vedere la modella irriconoscibile grazie alla sua chioma. Dall'inizio della carriera a oggi ha spaziato tra i colori e le pettinature più svariate, dai mini caschetti con la frangia alle extension rosso fuoco, fino ad arrivare al biondo platino. Dopo le recenti sfilate di Milano, però, ha provato qualcosa di davvero insolito: il nero corvino.

Bella Hadid in Versace

La nuova acconciatura di Bella Hadid

Per uno degli after party della Milano Fashion Week Bella Hadid si è trasformata in Morticia. A firmare il suo look è stata Donatella Versace, che ha realizzato per lei un lungo abito total black con una profondissima scollatura morbida che lascia scoperta la pelle dal décolleté all'ombelico. Per completare il tutto ha scelto una maxi cintura tempestata di cristalli e un make-up in stile Cleopatra, ovvero con una linea di eye-liner molto lunga e scura. A fare la differenza sono stati i capelli: ora la sorella di Gigi li porta nerissimi, extra lisci e con la fila centrale. Si tratterà di una rivoluzione hair definitiva o solo temporanea?