Belén si prepara alla finale di Tu Sì Que Vales: le prove con maglione blu elettrico e jeans bicolor Questa sera andrà in onda in diretta su Canale 5 la finale di Tu Sì Que Vales. Ieri si sono tenute le prove generali e Belén Rodriguez ha documentato tutto sui social, sfoggiando un inedito look cozy e trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è più impegnata che mai sul fronte lavorativo: tra programmi tv, shooting e attività da imprenditrice, non si ferma neppure per un attimo e la cosa non potrebbe renderla più soddisfatta. Questa sera per lei sarà decisamente speciale: sarà sul palco di Canale 5 per la finale di Tu Sì Que Vales. A differenza delle puntate precedenti, questa sarà in diretta e non sorprende che generi non poca ansia tra i conduttori. Ieri si sono ritrovati tutti negli studi di Cinecittà per le prove ma è stata l'argentina ad attirare le attenzioni del pubblico col suo outfit trendy e comodo.

Belén Rodriguez punta sulla comodità

Sul palco di Tu Sì Que Vales Belén ha sempre dato il meglio di lei in fatto di stile: dall'inizio della nuova edizione a oggi ha spaziato tra sensuali abiti cut-out, tailleur con la minigonna, maxi spacchi e completi bianchi con una scollatura vertiginosa. Per la finale, però, punterà sull'effetto sorpresa. Al momento, infatti, non ha dato nessuna anticipazione dell'outfit che sfoggerà sul palco, si è limitata a mostrarsi in versione comoda e casual durante le prove generali che si sono tenute ieri sera negli studi di Cinecittà. Nonostante abbia puntato tutto sulla moda cozy, non ha rinunciato al glamour, apparendo trendy e sofisticata anche in versione sportiva.

Belén alle prove di Tu Sì Que Vales

Il look casual di Belén Rodriguez

Cosa ha indossato l'argentina per le prove generali di Tu Sì Que Vales? Niente tacchi o abiti da sera, ha preferito un completo comodo ma allo stesso tempo fashion. Ha seguito il trend del blu elettrico con un maglioncino di lana super vitaminico e lo ha abbinato a un paio di jeans a sigaretta dall'effetto bicolor, ovvero con delle toppe di tessuto in due diversi lavaggi. Per completare il tutto ha scelto degli stivaletti ad anfibi color panna e un bomberino trapuntato marrone. Capelli sciolti e lisci, trucco appena accennato ed espressione un tantino stanca: Belén ora è pronta per ricaricarsi e apparire grintosa durante la diretta di questa sera.

Leggi anche Belén Rodriguez in arancione a Tu sì que vales: la quarta puntata è col look vitaminico