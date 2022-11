Belén Rodriguez a Tu Sì Que Vales: per la finale osa con doppio spacco e trasparenze sui fianchi Si è chiusa la nuova edizione di Tu Sì Que Vales e ancora una volta è stata un successo. Per la finale Belén ha osato con la sensualità con un lungo abito con maxi spacchi e trasparenze: ecco chi ha firmato il suo look total black.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è giunto al termine, sabato 19 novembre è andata in onda l'ultima puntata della nuova edizione e ha visto il trionfo del concorrente Marco Mingardi. Tra le protagoniste indiscusse del noto talent di Canale 5 c'è stata ancora una volta Belén Rodriguez, che insieme ha Giulia Stabile ha affiancato i quattro conduttori Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mamuccari. Dopo il mini tailleur in tweed e il completo bianco con la maxi scollatura, anche per la finale non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile, apparendo meravigliosa e sensuale in total black con un lungo abito dalle trasparenze audaci: ecco chi ha firmato il look dell'argentina.

Chi ha firmato l'abito di Belén per la finale di Tu Sì Que Vales

La finale di Tu Sì Que Vales si è tenuta in diretta su Canale 5 lo scorso sabato e Belén aveva preferito non dare nessuna anticipazione sul suo look da palcoscenico. Certo, si era mostrata alle prese con le prove in jeans bicolor e pull blu elettrico, ma sulla questione aveva mantenuto il totale riserbo. Quando è cominciata la puntata, poi, ha sorpreso tutti in un sensuale outfit total black.

Belén in Nensi Dojaka

Ha sfoggiato un lungo abito della stilista Nensi Dojaka, per la precisione un modello della collezione F/W 2022-23 con lo scollo dritto che ha lasciato le spalle nude, le maniche trasparenti e una gonna con due profondissimi spacchi laterali. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? Sui fianchi c'erano dei cut-out in tulle trasparente.

Nensi Dojaka F/W 2022–23

Belén brilla coi diamanti sul palco

A completare l'outfit di Belén per la finale del talent non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di classici décolleté, e dei gioielli scintillanti firmati Damiani. L'argentina ha messo in risalto gli orecchini di diamanti con un raccolto bon-ton portato con la fila centrale, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei toni naturali ma con un rossetto bordeaux molto marcato. Insomma, la Rodriguez ha chiuso la sua ennesima esperienza su Canale 5 mixando alla perfezione eleganza e sensualità: il prossimo anno sarà ancora al timone di Tu Sì Que Vales?