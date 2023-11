Belén Rodriguez torna a casa da Luna Marì: dopo le Maldive si rilassa col pigiama a righe total pink Belén Rodriguez è rientrata a Milano dopo la vacanza alle Maldive e la prima cosa che ha fatto è correre a casa ad abbracciare Luna Marì. Quale migliore occasione di questa per rilassarsi in pigiama?

A cura di Valeria Paglionico

La vacanza alle Maldive di Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni è arrivata al termine: i due hanno detto addio al resort di lusso in cui hanno soggiornato nell'ultima settimana e questa mattina sono rientrati a Milano, riprendendo così la "normale" quotidianità fatta di impegni lavorativi e faccende casalinghe. La prima cosa che la conduttrice ha voluto fare non appena sbarcata in Italia? Correre a casa a riabbracciare la piccola Luna Marì. Niente più micro bikini o abiti scintillanti tempestati di paillettes, Belén ha lasciato spazio alla comodità con un adorabile pigiama total pink.

Il pigiama rosa di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è tornata a casa dopo la vacanza alle Maldive e si è finalmente riunita ai figli, mettendo a tacere tutte le malelingue che l'avevano criticata per averli lasciati per troppo tempo con i loro papà e con i nonni. Questa mattina si è goduta il meritato relax tra le mura domestiche e lo ha fatto in compagnia della più piccola, l'adorabile Luna Marì.

Belén a casa dopo le Maldive

Cosa ha indossato per la giornata casalinga? Niente lustrini o artifici, ha preferito un pigiama comodo ma allo stesso tempo glamour. Ha infatti indossato uno dei coordinati da notte di Victoria's Secret, per la precisione il completo di a righe rosa e fucsia con pantaloncino corto e casacca-camicia. Complice l'abbronzatura impeccabile, Belén è apparsa letteralmente raggiante anche in questa inedita versione cozy.

Pigiama Victoria's Secret

Belén in viaggio col blazer crop

Per affrontare il viaggio dalle Maldive all'Italia (durante il quale ha anche incontrato Diletta Leotta) Belén ha mixato alla perfezione stile comfy e tendenze di stagione. Ha infatti indossato un completo della sua collezione Hinnominate con crop top bianco a costine e pantaloni grigi dal taglio classico ma con l'elastico della tuta intorno al punto vita. A fare la differenza è stato il soprabito: niente impermeabili, maxi felpe o caldi piumini, ha preferito un blazer corto e monopetto tenuto sbottonato. Niente trucco e capelli spettinati con le sfumature bionde in evidenza dopo le giornate passate al sole: Belén non è mai stata tanto luminosa e felice.